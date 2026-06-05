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Karl desabafa após corte da Copa do Mundo e Alemanha chama Ouédraogo para substituir promessa

Estadão Conteúdo

O meia Lennart Karl, uma das principais apostas da Alemanha para a Copa do Mundo, se manifestou nas redes sociais após ser cortado da competição por lesão. O jogador de 18 anos sofreu uma ruptura muscular na parte anterior da coxa esquerda durante a preparação em Chicago, nos Estados Unidos, e acabou fora da lista final para o Mundial.

Em uma publicação emocionada, o atleta do Bayern de Munique lamentou a lesão no momento mais importante da carreira até aqui e destacou o esforço feito para tentar chegar em condições ao torneio.

"Não sei por onde começar, mas dói demais perder o maior torneio. Fiz tudo o que pude para estar em forma para a Copa do Mundo. Infelizmente, as lesões costumam acontecer na pior hora possível. Desejo toda a sorte do mundo à minha equipe e, claro, estarei torcendo por eles a cada minuto! Voltarei mais forte, prometo! Obrigado pelas mensagens carinhosas! Boa sorte!", escreveu Karl.

A saída do jovem talento obriga o técnico Julian Nagelsmann a mexer na lista às vésperas do Mundial. Para o lugar de Karl, a federação alemã confirmou a convocação de Assan Ouédraogo, meio-campista do RB Leipzig, que se junta imediatamente ao grupo.

Nagelsmann lamentou a perda do jogador e destacou o impacto do corte no planejamento da equipe, mas evitou dramatizar a situação, reforçando a necessidade de adaptação rápida antes da estreia.

A Alemanha, campeã mundial pela última vez em 2014, chega ao torneio nos Estados Unidos, México e Canadá em busca do pentacampeonato. A equipe está no Grupo E, ao lado de Curaçao, Costa do Marfim e Equador.

Karl vinha sendo observado de perto pela comissão técnica após boa temporada pelo Bayern de Munique e chegou a ser cotado para ganhar minutos importantes na equipe titular durante a preparação.

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