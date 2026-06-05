Karl desabafa após corte da Copa do Mundo e Alemanha chama Ouédraogo para substituir promessa Estadão Conteúdo 05.06.26 21h36 O meia Lennart Karl, uma das principais apostas da Alemanha para a Copa do Mundo, se manifestou nas redes sociais após ser cortado da competição por lesão. O jogador de 18 anos sofreu uma ruptura muscular na parte anterior da coxa esquerda durante a preparação em Chicago, nos Estados Unidos, e acabou fora da lista final para o Mundial. Em uma publicação emocionada, o atleta do Bayern de Munique lamentou a lesão no momento mais importante da carreira até aqui e destacou o esforço feito para tentar chegar em condições ao torneio. "Não sei por onde começar, mas dói demais perder o maior torneio. Fiz tudo o que pude para estar em forma para a Copa do Mundo. Infelizmente, as lesões costumam acontecer na pior hora possível. Desejo toda a sorte do mundo à minha equipe e, claro, estarei torcendo por eles a cada minuto! Voltarei mais forte, prometo! Obrigado pelas mensagens carinhosas! Boa sorte!", escreveu Karl. A saída do jovem talento obriga o técnico Julian Nagelsmann a mexer na lista às vésperas do Mundial. Para o lugar de Karl, a federação alemã confirmou a convocação de Assan Ouédraogo, meio-campista do RB Leipzig, que se junta imediatamente ao grupo. Nagelsmann lamentou a perda do jogador e destacou o impacto do corte no planejamento da equipe, mas evitou dramatizar a situação, reforçando a necessidade de adaptação rápida antes da estreia. A Alemanha, campeã mundial pela última vez em 2014, chega ao torneio nos Estados Unidos, México e Canadá em busca do pentacampeonato. A equipe está no Grupo E, ao lado de Curaçao, Costa do Marfim e Equador. Karl vinha sendo observado de perto pela comissão técnica após boa temporada pelo Bayern de Munique e chegou a ser cotado para ganhar minutos importantes na equipe titular durante a preparação. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo Karl Alemanha COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Carrasco do Brasil na Copa é oficializado como reforço do Águia de Marabá; entenda Snayjder Farias da Silva, atleta nascido em 2010 e batizado em homenagem ao craque da Holanda, está apto a disputar competições oficiais pelo clube paraense. 05.06.26 16h53 Futebol Equipe do Grupo Liberal intensifica preparação para cobertura da Copa do Mundo nos EUA A poucos dias da viagem, equipe projeta cobertura especial do Mundial, com conteúdo multiplataforma e linguagem paraense 05.06.26 16h30 MMA Sport Club LFA anuncia retorno a Brasília com edição 238 marcada para julho 05.06.26 15h37 Futebol Paysandu: Somente três finais de Copa Verde tiveram 'virada' após derrota no primeiro jogo Paysandu terá diante do Anápolis, no domingo, uma missão que poucas equipes conseguiram cumprir na história da competição regional 05.06.26 15h09 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Carrasco do Brasil na Copa é oficializado como reforço do Águia de Marabá; entenda Snayjder Farias da Silva, atleta nascido em 2010 e batizado em homenagem ao craque da Holanda, está apto a disputar competições oficiais pelo clube paraense. 05.06.26 16h53 Futebol Paysandu: Somente três finais de Copa Verde tiveram 'virada' após derrota no primeiro jogo Paysandu terá diante do Anápolis, no domingo, uma missão que poucas equipes conseguiram cumprir na história da competição regional 05.06.26 15h09 Futebol Com lei do ex, Anápolis abre boa vantagem em cima do Paysandu na final da Copa Verde Juninho, Matheus Lagoa e Leonan fizeram os gols da vitória goiana por 3 a 1. Juninho, do Papão, descontou para os paraenses. 04.06.26 21h59 futebol Júnior Rocha reconhece atuação abaixo do Paysandu, mas acredita em virada na Copa Verde Técnico bicolor destacou a confiança no elenco e no apoio da torcida para reverter o placar no Mangueirão 05.06.26 9h45