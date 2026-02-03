Kaio César festeja título da Supercopa e promete dedicação ao Corinthians: 'Vou para cima' Kaio César, 21, é o quarto reforço do clube para esta temporada. Ele comentou sobre a sua saída do Brasil ainda jovem para a Europa Estadão Conteúdo 03.02.26 15h53 Kaio César, do Corinthians (Raphael Martinez / Corinthians) Apresentado nesta terça-feira ostentando um título de campeão com o novo clube, o atacante Kaio César conversou com os jornalistas como novo reforço do Corinthians. Feliz pela vitória de 2 a 0 sobre o Flamengo no último domingo, em jogo válido pela decisão da Supercopa, ele comentou sobre o seu batismo já com direito à volta olímpica. "Foi um jogo, uma assistência e um título, mas tenho muita coisa para conquistar e mostrar para a torcida quem é o Kaio César", afirmou o atacante que foi decisivo ao lançar o centroavante Yuri Alberto no lance do segundo gol sobre os cariocas nos acréscimos. Emprestado pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, o atacante de 1,68 m tem vínculo até o fim de 2026. Na apresentação, ele comentou sobre suas características e também disse o que a torcida pode esperar em campo. "Meu estilo de jogo é de um para um, vou muito pra cima e ajudo os meus companheiros a defender. Estou preparado e focado para ajudar o professor Doriva no que ele precisar", declarou. Kaio César, 21, é o quarto reforço do clube para esta temporada. Ele comentou sobre a sua saída do Brasil ainda jovem para a Europa e afirmou que chegar ao Corinthians é mais um avanço em sua trajetória. "Cheguei muito jovem (ao futebol europeu), sem experiência, mas isso mudou. Estou dando um passo para frente e não para trás", afirmou o atleta sobre retornar ao futebol brasileiro ainda jovem. Revelado pelo Coritiba, ele acumula passagens por Portugal e Arábia Saudita. Além de exaltar o elenco, que o recebeu bem, e passou tranquilidade para entrar em campo em um jogo de título, Kaio César comentou sobre a primeira impressão que a torcida lhe causou em Brasília. "Chamou muita atenção por ser um jogo em Brasília e a torcida se locomover até lá. É uma torcida maravilhosa e pude ver que é gigante. Eles (torcedores) nos ajudaram muito a conquistar esse título", afirmou o atacante. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Corinthians Kaio Cesar Corinthians COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Remo celebra 121 anos com promoção: ingresso de jogo com Mirassol vale entrada no Re-Pa Iniciativa do Leão presenteia torcedores que comprarem ingresso para a estreia em casa na Série A, diante do Mirassol, com lugar garantido no clássico contra o Paysandu 03.02.26 12h48 futebol Com prováveis estreias diante do Mirassol, Remo pode chegar a quase 40 atletas utilizados em um mês Clube azulino fez quatro jogos na temporada até o momento e usou quase todo o plantel 03.02.26 12h26 MMA Sport Club Maurício Ruffy desafia Conor McGregor e Paddy Pimblett após nocaute no UFC 325 03.02.26 10h40 Futebol Leão Azul e o "vestibular" do professor Osorio 03.02.26 10h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Re-Pa: Paysandu inicia venda de ingressos para sócio-torcedores; veja valores Papão encara o Paysandu no próximo domingo (8), pelo Parazão 03.02.26 10h20 futebol Remo celebra 121 anos com promoção: ingresso de jogo com Mirassol vale entrada no Re-Pa Iniciativa do Leão presenteia torcedores que comprarem ingresso para a estreia em casa na Série A, diante do Mirassol, com lugar garantido no clássico contra o Paysandu 03.02.26 12h48 futebol Com prováveis estreias diante do Mirassol, Remo pode chegar a quase 40 atletas utilizados em um mês Clube azulino fez quatro jogos na temporada até o momento e usou quase todo o plantel 03.02.26 12h26 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (03/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Campeonato Italiano, Série A saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 03.02.26 7h00