Kaio César festeja título da Supercopa e promete dedicação ao Corinthians: 'Vou para cima'

Kaio César, 21, é o quarto reforço do clube para esta temporada. Ele comentou sobre a sua saída do Brasil ainda jovem para a Europa

Estadão Conteúdo
fonte

Kaio César, do Corinthians (Raphael Martinez / Corinthians)

Apresentado nesta terça-feira ostentando um título de campeão com o novo clube, o atacante Kaio César conversou com os jornalistas como novo reforço do Corinthians. Feliz pela vitória de 2 a 0 sobre o Flamengo no último domingo, em jogo válido pela decisão da Supercopa, ele comentou sobre o seu batismo já com direito à volta olímpica.

"Foi um jogo, uma assistência e um título, mas tenho muita coisa para conquistar e mostrar para a torcida quem é o Kaio César", afirmou o atacante que foi decisivo ao lançar o centroavante Yuri Alberto no lance do segundo gol sobre os cariocas nos acréscimos.

Emprestado pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, o atacante de 1,68 m tem vínculo até o fim de 2026. Na apresentação, ele comentou sobre suas características e também disse o que a torcida pode esperar em campo.

"Meu estilo de jogo é de um para um, vou muito pra cima e ajudo os meus companheiros a defender. Estou preparado e focado para ajudar o professor Doriva no que ele precisar", declarou.

Kaio César, 21, é o quarto reforço do clube para esta temporada. Ele comentou sobre a sua saída do Brasil ainda jovem para a Europa e afirmou que chegar ao Corinthians é mais um avanço em sua trajetória.

"Cheguei muito jovem (ao futebol europeu), sem experiência, mas isso mudou. Estou dando um passo para frente e não para trás", afirmou o atleta sobre retornar ao futebol brasileiro ainda jovem. Revelado pelo Coritiba, ele acumula passagens por Portugal e Arábia Saudita.

Além de exaltar o elenco, que o recebeu bem, e passou tranquilidade para entrar em campo em um jogo de título, Kaio César comentou sobre a primeira impressão que a torcida lhe causou em Brasília.

"Chamou muita atenção por ser um jogo em Brasília e a torcida se locomover até lá. É uma torcida maravilhosa e pude ver que é gigante. Eles (torcedores) nos ajudaram muito a conquistar esse título", afirmou o atacante.

Palavras-chave

futebol

Corinthians

Kaio Cesar

Corinthians
Esportes
.
