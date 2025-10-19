Juventus perde para o Como e Atalanta se torna a última invicta no Italiano com empate Estadão Conteúdo 19.10.25 15h42 O empate por 0 a 0 com a Lazio em casa estava longe dos planos do técnico Ivan Juric, que pretendia deixar sua equipe mais próxima dos líderes do Campeonato Italiano, mas o resultado em Bérgamo deixou a Atalanta como a última equipe invicta da competição - e uma das duas que ainda não perderam nas cinco principais ligas europeias. Mais cedo, a Juventus, que também estava invicta antes do início da rodada, perdeu por 2 a 0 para o Como e desperdiçou a chance de dividir a ponta da tabela com Inter de Milão, Napoli e Roma - o Milan poderá assumir a liderança isolada se derrotar a ameaçada Fiorentina ainda neste domingo. Nico Paz, meia argentino de 21 anos, marcou um gol e deu a assistência para Marc-Oliver Kempf confirmar o triunfo sobre a gigante de Turim. A revelação do Real Madrid, vendido ao Como no ano passado, participou de oito dos nove gols de sua equipe nesta temporada, números só equiparáveis a Vinícius Júnior (cinco gols e quatro assistências pelo Real Madrid) e Luis Díaz (cinco gols e quatro assistências pelo Bayern de Munique) nas cinco principais ligas europeias. O resultado - primeiro triunfo sobre o time de Turim em 73 anos - ainda colocou a equipe comandada por Cesc Fàbregas na sexta posição do Italiano, com 12 pontos, à frente da própria Juventus. Logo atrás vem a Atalanta, que chegou a 11 - duas vitórias e cinco empates até aqui. Embora a campanha no Italiano não seja das melhores, a Atalanta divide com o Bayern de Munique o posto de últimos invictos neste início de temporada europeia nas cinco maiores ligas nacionais - Premier League, La Liga, Italiano, Bundesliga e Ligue 1. O conjunto alemão tirou a invencibilidade do Borussia Dortmund, no sábado, e lidera o campeonato com sete vitórias e 100% de aproveitamento. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Italiano Juventus Como Atalanta COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Corrida do Cirio Entrega dos kits marca início da contagem regressiva para a 40ª Corrida do Círio Retirada começa na próxima quarta (22), no Shopping Bosque Grão-Pará, e antecede a prova que terá percursos de 5 e 10 km em dois dias de evento 19.10.25 13h38 Futebol Da sala de aula à beira do gramado: entenda como a CBF forma técnicos no Brasil Ignácio Neto, auxiliar técnico do Paysandu, detalha a experiência e o impacto do curso para a formação de novos treinadores 19.10.25 10h00 Futebol Guto Ferreira revela ‘segredos’ da reação do Remo: 'Impulsionam o clube a ser ainda mais gigante' Em entrevista exclusiva ao Núcleo de Esportes de O Liberal, técnico azulino detalha como a torcida remista e a fé no Círio de Nazaré explicam a virada de desempenho da equipe que, segundo ele, é mais emocional que tática. 19.10.25 8h00 Carlos Ferreira Guto Ferreira, o técnico de futebol que veio do vôlei 19.10.25 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Guto Ferreira valoriza elenco do Remo após quinta vitória seguida e mantém pés no chão no G4 Treinador celebra sequência positiva, fala em desgaste extremo e afirma: 'Quem quer vencer, entrega o máximo' 18.10.25 23h31 LEÃO QUASE LÁ Quantos pontos um time precisa para ser campeão da Série B? De volta ao G4 e faltando apenas 3 vitórias do acesso, o Remo mira no título da Série B. 19.10.25 8h30 Futebol Guto Ferreira revela ‘segredos’ da reação do Remo: 'Impulsionam o clube a ser ainda mais gigante' Em entrevista exclusiva ao Núcleo de Esportes de O Liberal, técnico azulino detalha como a torcida remista e a fé no Círio de Nazaré explicam a virada de desempenho da equipe que, segundo ele, é mais emocional que tática. 19.10.25 8h00 Futebol Pedro Rocha amplia artilharia, Hernandez brilha na bola parada e Remo vira vice-líder da Série B Leão vence por 3 a 1 no Baenão, com atuação de destaque da dupla; Pedro Rocha fez dois e se isolou na artilharia da competição 18.10.25 22h32