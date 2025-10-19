Juventus perde para o Como e Atalanta se torna a última invicta no Italiano com empate

O empate por 0 a 0 com a Lazio em casa estava longe dos planos do técnico Ivan Juric, que pretendia deixar sua equipe mais próxima dos líderes do Campeonato Italiano, mas o resultado em Bérgamo deixou a Atalanta como a última equipe invicta da competição - e uma das duas que ainda não perderam nas cinco principais ligas europeias.

Mais cedo, a Juventus, que também estava invicta antes do início da rodada, perdeu por 2 a 0 para o Como e desperdiçou a chance de dividir a ponta da tabela com Inter de Milão, Napoli e Roma - o Milan poderá assumir a liderança isolada se derrotar a ameaçada Fiorentina ainda neste domingo.

Nico Paz, meia argentino de 21 anos, marcou um gol e deu a assistência para Marc-Oliver Kempf confirmar o triunfo sobre a gigante de Turim. A revelação do Real Madrid, vendido ao Como no ano passado, participou de oito dos nove gols de sua equipe nesta temporada, números só equiparáveis a Vinícius Júnior (cinco gols e quatro assistências pelo Real Madrid) e Luis Díaz (cinco gols e quatro assistências pelo Bayern de Munique) nas cinco principais ligas europeias.

O resultado - primeiro triunfo sobre o time de Turim em 73 anos - ainda colocou a equipe comandada por Cesc Fàbregas na sexta posição do Italiano, com 12 pontos, à frente da própria Juventus. Logo atrás vem a Atalanta, que chegou a 11 - duas vitórias e cinco empates até aqui.

Embora a campanha no Italiano não seja das melhores, a Atalanta divide com o Bayern de Munique o posto de últimos invictos neste início de temporada europeia nas cinco maiores ligas nacionais - Premier League, La Liga, Italiano, Bundesliga e Ligue 1. O conjunto alemão tirou a invencibilidade do Borussia Dortmund, no sábado, e lidera o campeonato com sete vitórias e 100% de aproveitamento.