Juventude empata com Mirassol e perde 100% de aproveitamento no Alfredo Jaconi pelo Brasileirão

Goleado pelo Flamengo, por 6 a 0, na quarta-feira, no Maracanã, o Juventude não conseguiu se recuperar no Campeonato Brasileiro ao empatar com o Mirassol, por 2 a 2, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, na manhã deste domingo, pela quinta rodada.

O resultado tirou os 100% de aproveitamento dos jaconeros atuando dentro de casa neste Brasileirão - antes, tinham ganhado do Vitória, por 2 a 0, e do Ceará, por 2 a 1. Assim, com sete pontos, aparecem apenas no meio da tabela na busca por vaga para a Copa sul-americana.

Os visitantes, por outro lado, conseguem mais um importante resultado contra um adversário gaúcho após a goleada de 4 a 1 sobre o Grêmio, no Maião, em Mirassol (SP), também na quarta-feira. Os auriverdes, portanto, foram a seis pontos, também dentro da zona de classificação para a sul-americana.

Os visitantes foram melhores no começo da etapa inicial, controlando as ações e buscando ameaçar os adversários. Aos 12 minutos, inclusive, levaram perigo em finalização de Negueba, com a bola desviando em Daniel Giraldo e saindo por cima do travessão.

Mas foram os donos da casa quem abriram o placar. Aos 23, após cruzamento da esquerda, Reinaldo não conseguiu afastar para longe, Jadson acionou Ênio no bico da grande área. O atacante limpou a marcação do lateral-esquerdo e bateu de esquerda, no canto direito.

O empate saiu pouco depois. Aos 33, os jaconeros saíram jogando errado. Edson Carioca ficou com a bola e encontrou Iury Castilho dentro da área. O atacante se livrou da marcação e bateu no canto direito. O goleiro Gustavo até tocou na bola, mas não conseguiu fazer a defesa.

Quando tudo indicava que os times iriam aos vestiários empatando, o Juventude voltou a ficar na liderança do placar. Após uma saída ruim do Mirassol, a bola espirrou e acabou ficando com Ênio, que, de bico, ganhou da marcação, passou para Gabriel Taliari, que ajeitou para Batalla chapar com categoria.

A partida retornou do intervalo movimentada. Com pouco segundos, o Mirassol pediu pênalti após a bola bater no braço de Ewerthon. A arbitragem, referendada por análise do VAR, mandou a partida seguir. Logo depois, aos quatro minutos, Ênio aproveitou saída esquisita dos visitantes, roubou a bola e finalizou por cima do travessão. Depois, aos oito, Taliari fez jogada individual e bateu no meio do gol, facilitando a defesa de Alex Muralha.

O Juventude ficou muito perto de matar o confronto aos 16. Ênio fez jogada individual pela direita e rolou para trás. Vitor Pernambuco conseguiu leve desvio, a bola bateu na defesa e acabou carimbando o travessão. O Mirassol empatou aos 26. Após lance na entrada da área, a bola tocou no braço de Jadson, mas o árbitro Paulo dos Prazeres Filho mandou seguir. O VAR, então, recomendou a revisão da jogada, o juiz acatou a sugestão e marcou o pênalti. Reinaldo foi para a cobrança, não desperdiçou e deixou tudo igual.

As duas equipes voltam a campo pela sexta rodada do Brasileirão no próximo sábado. O Juventude visita o Internacional, às 16h, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Já às 18h30, o Mirassol recebe o Atlético-MG, em Mirassol, no José Maria de Campo Maia.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 2 X 2 MIRASSOL

JUVENTUDE - Gustavo; Ewerthon, Abner, Wilker Ángel e Felipinho; Giraldo (Nenê), Jadson e Jean Carlos (Mandaca); Batalla (Vitor Pernambuco), Ênio (Giovanny) e Gabriel Taliari (Gilberto). Técnico: Fábio Matias.

MIRASSOL - Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura (José Aldo), Yago Felipe (Fabrício Daniel) e Danielzinho; Iury Castilho (Cristian), Edson Carioca (Maceió) e Negueba (Clayson). Técnico: Rafael Guanaes

GOLS - Ênio, aos 23, Iury Castilho, aos 33, e Batalla, aos 46 minutos do primeiro tempo; Reinaldo, aos 26 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Wilker Ángel e Felipinho (Juventude); Alex Muralha e José Aldo (Mirassol).

ÁRBITRO - Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).