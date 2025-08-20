Capa Jornal Amazônia
Juventude acaba com a empolgação do Vasco, vence e fica perto de deixar a zona de rebaixamento

Estadão Conteúdo

O Juventude venceu o Vasco por 2 a 0 na noite desta quarta-feira, no Estádio Alfredo Jaconi, em jogo atrasado da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marcou o retorno do Vasco após a goleada por 6 a 0 sobre o Santos, mas a equipe carioca não conseguiu repetir o desempenho e sofreu o revés diante dos gaúchos, que iniciaram reação para deixar a zona de rebaixamento.

Com o resultado, o Vasco permanece com 19 pontos, ocupando a 16ª posição na tabela, enquanto o Juventude chegou aos 18 pontos e subiu para a 18ª colocação. A derrota mantém o Vasco na luta para se afastar da zona de rebaixamento, e o Juventude ainda busca melhor desempenho para sair da parte baixa da classificação.

No primeiro tempo, o Juventude abriu o placar logo aos 24 segundos, quando Lucas Piton cometeu pênalti após tocar a bola com o braço dentro da área. Nenê converteu a cobrança e marcou contra seu ex-clube, sem comemorar. A equipe gaúcha ampliou aos 15 minutos, com Gabriel Taliari finalizando após passe de Batalla. O Vasco teve maior posse de bola, mas criou poucas chances e abusou de cruzamentos, sem exigir intervenções do goleiro Jandrei.

Na etapa final, o Vasco tentou pressionar, com Rayan, Philippe Coutinho e David criando oportunidades, mas sem sucesso. O Juventude também levou perigo em contra-ataques, com Batalla e Taliari testando a defesa adversária. Uma chance clara ocorreu aos 12 minutos, quando Léo Jardim falhou na saída e Tchê Tchê evitou o terceiro gol praticamente em cima da linha. Aos 22 minutos, Gabriel Taliari finalizou com força, mas o goleiro vascaíno fez grande defesa.

O segundo tempo foi marcado por mais equilíbrio, com o Vasco buscando alternativas ofensivas e o Juventude mantendo boa organização defensiva. Apesar de algumas finalizações próximas ao gol, o placar permaneceu inalterado até o apito final, confirmando a vitória da equipe gaúcha.

Os próximos confrontos do Campeonato Brasileiro terão o Juventude recebendo o Botafogo no domingo, às 18h30, no Alfredo Jaconi, enquanto o Vasco enfrentará o Corinthians no mesmo dia, às 16h, em São Januário.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 2 X 0 VASCO

JUVENTUDE - Jandrei; Reginaldo (Formiga), Wilker, Abner e Alan Ruschel; Caíque (Giraldo), Jadson, Mandaca e Nenê (Ênio); Batalla (Veron) e Taliari (Matheus Babi). Técnico: Thiago Carpini.

VASCO - Léo Jardim; Puma, Hugo Moura, Lucas Freitas (Victor Luiz) e Lucas Piton; Thiago Mendes (David), Tchê Tchê e Phillipe Coutinho; Rayan, Vegetti (GB) e Nuno Moreira (Léo Jacó). Técnico: Fernando Diniz.

GOLS - Nenê, aos 1 minuto do primeiro tempo e Gabriel Taliari, aos 15 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan (SP).

CARTÕES AMARELOS - Abner e Mandaca (JUV); Lucas Freitas (VAS).

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - Não disponível.

LOCAL - Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

