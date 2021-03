Jurgen Klopp critica data Fifa: 'Os atletas são pagos pelos clubes'

Jurgen Klopp, técnico do Liverpool, criticou a parada do futebol por conta da data Fifa em que deve perder jogadores convocados para diversas seleções espalhadas pelo mundo. Em coletiva de imprensa, o alemão afirmou que os clubes devem ser tratados como prioridades, pois são quem pagam os jogadores.

- Todos estão de acordo que não podemos deixar os atletas irem com suas seleções e fazer 10 dias de quarentena em um hotel quando voltarem. A Fifa foi clara em não termos que ceder jogadores e creio que todas as equipes concordam que não podemos deixá-los ir. Não podemos fazer todos felizes. Os atletas são pagos pelos clubes, então temos que ser prioridades.

No final deste mês de março haverá jogos entre as seleções da América do Sul pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. O Liverpool pode ser um dos mais prejudicados caso perca Alisson, Firmino e Fabinho, todos constantemente convocados pelo técnico Tite. Os Reds podem perder os três atletas caso se classifique para as quartas de final da Champions caso sirvam o Brasil.