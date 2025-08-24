Julio César Chávez Jr. responderá em liberdade acusação de ligação ao narcotráfico Estadão Conteúdo 24.08.25 10h12 O boxeador Julio César Chávez Jr., filho do lendário Julio César Chávez, foi acusado, neste sábado, de suposto envolvimento com o crime organizado por contrabando de armas para o México, como parte de uma investigação sobre membros do Cartel de Sinaloa. A decisão foi tomada por um juiz do estado de Sonora, no norte do país, que ordenou que Chávez Jr. fosse julgado em liberdade, por medidas de segurança, embora proibido de sair do México. O magistrado concedeu um prazo de três meses para a investigação complementar. Chávez Jr. participou virtualmente da audiência em que as medidas foram anunciadas, do Centro Federal de Reintegração Social em Hermosillo, capital de Sonora, para onde foi levado na segunda-feira, após sua deportação dos Estados Unidos. Segundo um dos advogados do pugilista, Rubén Benítez Álvarez, ele deverá ser liberado da prisão nas próximas horas para responder por "crime organizado, na forma de participação, sem liderança, em funções administrativas, na introdução clandestina de armas de fogo no México". Benítez Álvarez atribuiu as acusações do Ministério Público contra seu cliente a "especulações" e "lendas urbanas". Se for condenado, Chávez Jr. poderá pegar uma pena de prisão de quatro a oito anos. O boxeador de 39 anos foi preso em 2 de julho, poucos dias após enfrentar o americano Jake Paul, por agentes do Serviço de Imigração e Controle de Aduanas (ICE) após fornecer informações fraudulentas em seu pedido de residência permanente nos Estados Unidos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave boxe Julio Cesar Chavez Jr prisão narcotráfico COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Paysandu x Operário-PR: Papão busca vitória na Curuzu pela 23ª rodada da Série B Times entram em campo neste domingo (24), às 16h, em Belém 24.08.25 8h00 SÉRIE B Pedro Rocha soma 14 gols na temporada e levanta debate sobre dependência do Remo Atacante é artilheiro da Série B, responsável por 12 pontos do clube, mas colunistas divergem sobre a necessidade de alternativas no setor ofensivo 23.08.25 10h00 SÉRIE B Remo treina em Belém com time definido para enfrentar o Coritiba Pedro Rocha está suspenso e quatro jogadores do meio-campo seguem entregues ao departamento médico 22.08.25 15h30 Mais esportes Paraense Michel Pereira busca recuperação no UFC após duas derrotas seguidas: 'Bem preparado' Paraense luta na madrugada deste sábado (23), no UFC Xangai, contra o norte-americano Kyle Daukaus 22.08.25 12h07 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu x Operário-PR: Papão busca vitória na Curuzu pela 23ª rodada da Série B Times entram em campo neste domingo (24), às 16h, em Belém 24.08.25 8h00 NA BRONCA Marcos Braz se revolta contra arbitragem após empate entre Remo e Coxa: 'Covardia' O executivo remista Braz Ele questionou a revisão do lance em que o árbitro Jefferson Pereira de Moraes teria marcado pênalti para o Remo no início do segundo tempo, após choque entre o goleiro Pedro Morisco e o volante Caio Vinícius 23.08.25 19h31 Bola Projeto 'Palcos do Futebol' promete repaginar estádios paraenses, entre eles o tradicional Souza Ao todo, R$ 1,3 milhão serão aplicados no Souza, Diogão e CT do Castanhal, ampliando a capacidade de jogos e campeonatos disputados nas praças esportivas 24.08.25 9h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (24/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Bundesliga, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 24.08.25 7h00