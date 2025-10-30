Juiz de Palmeiras x LDU preocupa visitantes por derrotas, amarelos e expulsões na Libertadores

A LDU de Quito enfrenta o Palmeiras nesta quinta-feira, 30, no Allianz Parque, em busca de uma vaga à decisão da Libertadores. Depois de vencer por 3 a 0 em casa, a equipe de Tiago Nunes chega à capital paulista com vantagem no placar agregado. Entretanto, a direção do clube está preocupada com o árbitro da partida, escolhido pela Conmebol.

Wilmar Roldán, experiente árbitro colombiano, foi designado pela entidade para o duelo desta quinta-feira. Em seu currículo estão múltiplas semifinais de Libertadores, Copas do Mundo de 2014 e 2018, e finais de 2012, 2013, 2014 e 2023 da competição continental que, em todos estes anos, teve um campeão inédito. O histórico, no entanto, não agrada a LDU de Quito.

Na história da Libertadores, Wilmar trabalhou em sete jogos da equipe equatoriana. Com ele em campo, a LDU venceu quatro partidas e perdeu três, mas a reclamação fica pelo número de cartões: 14 amarelos e quatro vermelhos no período. Essa preocupação se deve, principalmente, pelo risco de perder um atleta em uma eventual decisão.

"A designação (de Roldán) me preocupou do ponto de vista dos cartões. É um jogo em que o jogador não pode dosar e temos um árbitro com uma média de mais de seis cartões por partida, e tememos que isso nos prejudique se chegarmos à final. Não é um árbitro ruim, ele faz muitas coisas certas, mas às vezes exagera nos cartões", afirmou Eduardo Álvarez, diretor esportivo da LDU, ao programa "De Una" nesta semana.

A média citada por Álvarez é outro fator que incomoda ambas as equipes na semifinal. Neste ano, Wilmar apitou sete jogos da Libertadores, com 44 cartões distribuídos, entre amarelos e vermelhos (média superior a seis por partida).

Para o Palmeiras, a figura do colombiano traz lembranças positivas, como as classificações sobre São Paulo e Atlético-MG, nas quartas de final da Libertadores de 2021, mas levanta outros traumas: eliminações diante do Boca Juniors em semifinais da competição. Em 2018 e 2023, a equipe alviverde sucumbiu diante dos argentinos. Nas duas partidas, Wilmar esteve no comando do apito, na volta e na ida, respectivamente. O duelo que incomodou Abel Ferreira se deu no segundo encontro, em La Bombonera.

"Independentemente do resultado final, só espero que não aconteça o que aconteceu aqui com o Boca Juniors, que o árbitro apitava até pensamento, o goleiro ficava no chão. Aconteça o que acontecer no final. Eu sempre disso isso", afirmou Abel Ferreira, projetando o duelo com a LDU.

DUELOS DA LDU NA LIBERTADORES COM ARBITRAGEM DE WILMAR ROLDÁN - Botafogo 1 x 0 LDU - oitavas - 2025 (3 amarelos) - LDU 4 x 2 São Paulo - fase de grupos - 2020 (2 amarelos) - LDU 0 x 3 Boca Juniors - quartas - 2019 (3 amarelos, 2 vermelhos) - LDU 1 x 0 Grêmio - fase preliminar - 2013 (2 amarelos) - LDU 0 x 2 Vélez - oitavas - 2011 (1 amarelo, 1 vermelho) - LDU 5 x 0 Peñarol - fase de grupos - 2011 (1 amarelo, 1 vermelho) - LDU 3 x 2 Palmeiras - fase de grupos - 2009 (2 amarelos)

A partida desta quinta-feira também marca um reencontro para Wilmar. Foi em um duelo entre as duas equipes que o colombiano fez sua estreia na Libertadores, em 2009. Vitória da LDU, por 3 a 2, em Quito, pela fase de grupos daquele ano. Se o resultado se repetir, os equatorianos irão encarar o Flamengo em Lima, no Peru, na decisão da competição.