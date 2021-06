Judoca é assaltada no Rio e perde documentos necessários para viagem as Olimpíadas

A Judoca Eliza Carolina Ramos foi assaltada no Rio de Janeiro e perdeu todos os documentos que carregava, entre eles a identidade e o passaporte, necessários para viajar para os Jogos Olímpicos de Tóquio, que serão realizados em julho. Ao 'Uol' ela afirmou que chegou a pensar em reagir ao assalto à mão armada.

- Dois homens nos abordaram no Rio Comprido [bairro da Zona Norte], eles estavam armados e pediram pra gente recolher todos os nossos pertences. Eles levaram tudo e na minha bolsa estavam todos os meus documentos, eu ainda tentei reagir, porque sabia que meus documentos estavam ali dentro, mas não deu certo. Foi tudo muito rápido - afirmou.

- Estou com medo de sair, mas preciso resolver tudo. Eu estou no cartório, correndo contra o tempo para poder tirar minha certidão para poder pegar a identidade. O Flamengo e o Comitê Olímpico estão me dando apoio - completou.

A jovem promessa para os Jogos de 2024, que é atleta do Flamengo, não vai disputar os Jogos de Tóquio, mas viaja com a delegação para dar suporte nos treinamentos da brasileira Mayra Aguiar.