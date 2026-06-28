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Judô brasileiro conquista mais 2 pratas e encerra Grand Prix na China com 4 medalhas

Estadão Conteúdo

A seleção brasileira de judô conquistou duas medalhas de prata neste domingo, no terceiro e último dia do Grand Prix de Qingdao, na China, com Guilherme Schimidt (-90kg) e Giovani Ferreira (-100kg). O Brasil terminou a competição com quatro pódios. Na sexta-feira (26), Larissa Pimenta (-52kg) e Ronald Lima (-66kg) ficaram na terceira posição no meio-leve feminino e masculino.

O primeiro pódio brasileiro deste domingo foi de Schimidt, que chegou à quinta disputa de medalha consecutiva no Circuito Mundial desde que subiu para o -90kg. Ele venceu o alemão Eduard Trippel, vice-campeão nos Jogos de Tóquio, em 2021, o cazaque Aidar Arapov, o chinês Qi Han. Na semifinal, o brasileiro reencontrou o uzbeque Nurbek Murtozoev, adversário que derrotou na repescagem do Grand Slam de Tbilisi, e repetiu o feito para assegurar presença na decisão.

Na final, ele enfrentou Yahor Varapayeu, de Belarus. O adversário conseguiu um yuko, e Schimidt, a 20 segundos do fim, empatou. Antes do início do golden score, porém, a arbitragem de vídeo revisou o lance e retirou a pontuação do brasileiro. O vice-campeonato foi terceiro pódio do brasileiro no Circuito Mundial deste ano e confirmou a classificação do peso médio para o Campeonato Mundial em outubro, no Azerbaijão.

Na categoria até 100 kg, Giovani Ferreira, o Pezão, passou por quatro adversários para chegar a sua segunda final de Grand Prix da carreira. Ele venceu o chinês Yijie Shen, o polonês Piotr Kuczera, o russo Idar Bifov e o israelense Iosif Simin. A disputa pelo ouro foi contra o russo Adam Sangariev. A 30 segundos para o término da final, o adversário conseguiu jogar Pezão em ippon, deixando o brasileiro com a prata.

As duas pratas deste domingo se somam aos bronzes de Larissa Pimenta (-52kg) e Ronald Lima (-66kg), conquistados na sexta-feira. A delegação brasileira permanecerá na China por mais uma semana para um treinamento de campo. Depois, o próximo compromisso é o Grand Prix de Lima, no Peru, em agosto.

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judô

Grand Prix de Qingdao

Guilherme Schimidt

Giovani Ferreira
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