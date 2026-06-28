Judô brasileiro conquista mais 2 pratas e encerra Grand Prix na China com 4 medalhas Estadão Conteúdo 28.06.26 14h41 A seleção brasileira de judô conquistou duas medalhas de prata neste domingo, no terceiro e último dia do Grand Prix de Qingdao, na China, com Guilherme Schimidt (-90kg) e Giovani Ferreira (-100kg). O Brasil terminou a competição com quatro pódios. Na sexta-feira (26), Larissa Pimenta (-52kg) e Ronald Lima (-66kg) ficaram na terceira posição no meio-leve feminino e masculino. O primeiro pódio brasileiro deste domingo foi de Schimidt, que chegou à quinta disputa de medalha consecutiva no Circuito Mundial desde que subiu para o -90kg. Ele venceu o alemão Eduard Trippel, vice-campeão nos Jogos de Tóquio, em 2021, o cazaque Aidar Arapov, o chinês Qi Han. Na semifinal, o brasileiro reencontrou o uzbeque Nurbek Murtozoev, adversário que derrotou na repescagem do Grand Slam de Tbilisi, e repetiu o feito para assegurar presença na decisão. Na final, ele enfrentou Yahor Varapayeu, de Belarus. O adversário conseguiu um yuko, e Schimidt, a 20 segundos do fim, empatou. Antes do início do golden score, porém, a arbitragem de vídeo revisou o lance e retirou a pontuação do brasileiro. O vice-campeonato foi terceiro pódio do brasileiro no Circuito Mundial deste ano e confirmou a classificação do peso médio para o Campeonato Mundial em outubro, no Azerbaijão. Na categoria até 100 kg, Giovani Ferreira, o Pezão, passou por quatro adversários para chegar a sua segunda final de Grand Prix da carreira. Ele venceu o chinês Yijie Shen, o polonês Piotr Kuczera, o russo Idar Bifov e o israelense Iosif Simin. A disputa pelo ouro foi contra o russo Adam Sangariev. A 30 segundos para o término da final, o adversário conseguiu jogar Pezão em ippon, deixando o brasileiro com a prata. As duas pratas deste domingo se somam aos bronzes de Larissa Pimenta (-52kg) e Ronald Lima (-66kg), conquistados na sexta-feira. A delegação brasileira permanecerá na China por mais uma semana para um treinamento de campo. Depois, o próximo compromisso é o Grand Prix de Lima, no Peru, em agosto. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave judô Grand Prix de Qingdao Guilherme Schimidt Giovani Ferreira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Torcedor do Paysandu coleciona mais de 180 camisas e sonha com duas relíquias dos anos 90 Biólogo Lucas Ferreira começou a coleção aos 12 anos, após ganhar uma camisa de aniversário, e hoje busca modelos históricos do Papão 28.06.26 8h30 COPA 2026 Colombianos acreditam em vitória da seleção contra Portugal Encontro será às 20h30 (horário de Brasília) deste sábado (27), valendo a liderança do Grupo K 27.06.26 15h19 FUTEBOL Copa do Mundo: França vence Noruega com hat-trick de Dembélé e avança em primeiro Franceses encerram a fase de grupos com 100% de aproveitamento, enquanto a Noruega pode cruzar com a Seleção Brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 26.06.26 18h18 Futebol No centro de Miami, futebol une imigrantes e turistas durante a Copa do Mundo Estrangeiros que vivem na cidade relatam o impacto do Mundial e compartilham suas torcidas para a competição 26.06.26 13h42 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Torcedor do Paysandu coleciona mais de 180 camisas e sonha com duas relíquias dos anos 90 Biólogo Lucas Ferreira começou a coleção aos 12 anos, após ganhar uma camisa de aniversário, e hoje busca modelos históricos do Papão 28.06.26 8h30 Futebol Águia avança às oitavas da Série D, enquanto Tuna é eliminada no Ceará Time de Marabá reverte desvantagem diante do Parnahyba e segue na luta pelo acesso; Lusa empata com o Iguatu, mas se despede da competição. 27.06.26 19h46 Vôlei Vôlei do Remo vive fase histórica e mira novos voos Com presença em todas as categorias do Brasileiro Interclubes, clube amplia investimentos e projeta espaço entre as potências do país 28.06.26 8h00 Futebol Veja imagens exclusivas de Inglaterra x Panamá pela Copa do Mundo de 2026 Com o resultado, a Inglaterra encerrou a fase de grupos com sete pontos e avançou ao mata-mata sem depender de outros resultados 28.06.26 13h55