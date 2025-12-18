Josh Giddey brilha em vitória dos Bulls sobre Cavaliers na NBA; Grizzlies vencem os Wolves Estadão Conteúdo 18.12.25 9h58 Com uma grande atuação de Josh Giddey no United Center, o Chicago Bulls fez valer o seu mando de quadra na noite desta quarta-feira, pela temporada regular da NBA e superou o Cleveland Cavaliers por 127 a 111 com uma atuação convincente. A franquia de Chicago teve um aproveitamento de 56,2% nos arremessos e converteu 14 de 36 tentativas de três pontos. Os anfitriões chegaram a abrir 15 pontos de vantagem no terceiro quarto e aumentaram o ritmo no último período, abrindo uma distância ainda maior e conquistando um raro triunfo sobre o Cleveland. Eles haviam perdido 12 dos últimos 13 jogos contra o adversário desta noite. Josh Giddey marcou 23 pontos, conquistando seu sexto "triple-double" da temporada. Ele contribuiu ainda com 11 rebotes e 11 assistências e igualou sua melhor marca na carreira com cinco cestas de três pontos. Coby White adicionou 25 e foi peça importante no resultado positivo. Pelo lado dos visitantes, Donovan Mitchell terminou com 32 pontos, foi o cestinha do duelo, mas não conseguiu impedir o revés fora de casa. Esta foi a sétima derrota em 10 jogos da franquia de Cleveland. No outro jogo da rodada, realizado no Target Center, em Minneapolis, Jaren Jackson Jr marcou 28 pontos e pegou 12 rebotes, liderando o Memphis Grizzlies no triunfo sobre o Minnesota Timberwolves por 116 a 110. Jock Landale também se destacou e contribuiu com 20 pontos e 10 rebotes para os Grizzlies. O pivô ajudou sua equipe a manter o embalo: foram quatro vitórias nos últimos cinco compromissos. Ambas as equipes jogaram sem seus principais cestinhas. Anthony Edwards, do Minnesota, perdeu seu terceiro jogo consecutivo devido a uma lesão no pé direito, e Ja Morant ficou de fora pelo Grizzlies com uma entorse no tornozelo esquerdo sofrida na vitória por 121 a 103 sobre o Clippers na segunda-feira. confira as partidas da noite desta quarta-feira Chicago Bulls 127 x 111 Cleveland Cavaliers Minnesota Timberwolves 110 x 116 Memphis Grizzlies Acompanhe as partidas desta quinta-feira Charlotte Hornets x Atlanta Hawks Indiana Pacers x New York Knicks Brooklyn Nets x Miami Heat Oklahoma City Thunder x Los Angeles Clippers San Antonio Spurs x Washington Wizards Milwaukee Bucks x Toronto Raptors New Orleans Pelicans x Houston Rockets Dallas Mavericks x Detroit Pistons Denver Nuggets x Orlando Magic Phoenix Suns x Golden State Warriors Utah Jazz x Los Angeles Lakers Portland Trail Blazers x Sacramento Kings Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave basquete NBA Bulls Cavaliers Grizzlies Wolves Josh Giddey COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Como será o Remo de Osório em 2026? Novo técnico é conhecido por jogar no ataque Equipes treinadas pelo colombiano são marcadas pela posse de bola, pressão alta e escalações imprevisíveis. 18.12.25 12h22 Futebol Leão, faltam apenas duas semanas 18.12.25 10h34 FUTEBOL Remo contrata técnico estrangeiro ex-São Paulo e que esteve na Copa do Mundo Leão Azul fecha com o técnico colombiano Juan Carlos Osório 18.12.25 9h50 FUTEBOL Após rescindir e pedir na justiça R$4 milhões do Paysandu, volante acerta com time da Série B Jogador Leandro Vilela vai defender as cores do Náutico-PE, na Série B de 2026 18.12.25 9h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES ATENTADO Jogador ex-Fluminense e esposa são executados a tiros em açougue no Equador A mãe do jogador, que estava com o casal no momento do ataque, ficou ferida e foi socorrida 17.12.25 20h51 FUTEBOL Remo contrata técnico estrangeiro ex-São Paulo e que esteve na Copa do Mundo Leão Azul fecha com o técnico colombiano Juan Carlos Osório 18.12.25 9h50 Futebol Como será o Remo de Osório em 2026? Novo técnico é conhecido por jogar no ataque Equipes treinadas pelo colombiano são marcadas pela posse de bola, pressão alta e escalações imprevisíveis. 18.12.25 12h22 JUSTIÇA Rossi processa Paysandu e pede indenização milionária, diz jornalista De acordo com o jornalista Michel Anderson, não houve interesse da diretoria em manter o atacante, mesmo após o jogador sinalizar a possibilidade de reduzir o salário pela metade 18.12.25 14h21