Josh Giddey brilha em vitória dos Bulls sobre Cavaliers na NBA; Grizzlies vencem os Wolves

Com uma grande atuação de Josh Giddey no United Center, o Chicago Bulls fez valer o seu mando de quadra na noite desta quarta-feira, pela temporada regular da NBA e superou o Cleveland Cavaliers por 127 a 111 com uma atuação convincente.

A franquia de Chicago teve um aproveitamento de 56,2% nos arremessos e converteu 14 de 36 tentativas de três pontos. Os anfitriões chegaram a abrir 15 pontos de vantagem no terceiro quarto e aumentaram o ritmo no último período, abrindo uma distância ainda maior e conquistando um raro triunfo sobre o Cleveland. Eles haviam perdido 12 dos últimos 13 jogos contra o adversário desta noite.

Josh Giddey marcou 23 pontos, conquistando seu sexto "triple-double" da temporada. Ele contribuiu ainda com 11 rebotes e 11 assistências e igualou sua melhor marca na carreira com cinco cestas de três pontos. Coby White adicionou 25 e foi peça importante no resultado positivo.

Pelo lado dos visitantes, Donovan Mitchell terminou com 32 pontos, foi o cestinha do duelo, mas não conseguiu impedir o revés fora de casa. Esta foi a sétima derrota em 10 jogos da franquia de Cleveland.

No outro jogo da rodada, realizado no Target Center, em Minneapolis, Jaren Jackson Jr marcou 28 pontos e pegou 12 rebotes, liderando o Memphis Grizzlies no triunfo sobre o Minnesota Timberwolves por 116 a 110.

Jock Landale também se destacou e contribuiu com 20 pontos e 10 rebotes para os Grizzlies. O pivô ajudou sua equipe a manter o embalo: foram quatro vitórias nos últimos cinco compromissos.

Ambas as equipes jogaram sem seus principais cestinhas. Anthony Edwards, do Minnesota, perdeu seu terceiro jogo consecutivo devido a uma lesão no pé direito, e Ja Morant ficou de fora pelo Grizzlies com uma entorse no tornozelo esquerdo sofrida na vitória por 121 a 103 sobre o Clippers na segunda-feira.

