Josh Giddey brilha e comanda Chicago Bulls em vitória sobre o Denver Nuggets na NBA Estadão Conteúdo 18.11.25 9h07 Josh Giddey brilha e comanda Chicago Bulls em vitória sobre o Denver Nuggets na NBA Apostando na força do jogo coletivo e uma atuação determinante de Josh Giddey, o Chicago Bulls surpreendeu o favorito Denver Nuggets com uma importante vitória de 130 a 127 na noite desta segunda-feira, pela rodada da NBA, em partida realizada na Ball Arena. O armador anotou 21 pontos, pegou 14 rebotes e foi fundamental para ajudar a sua franquia a impor a primeira derrota dos Nuggets em casa. Sem Coby White, machucado, a equipe visitante contou com cestas de três pontos cruciais nos momentos finais de Kevin Huerter e Nikola Vucevic para chegar ao resultado positivo. Huerter acertou uma bola a pouco mais de um minuto do fim. Logo depois, foi a vez de Vucevic repetir a dose a 33 segundos do encerramento. O Denver teve a chance de empatar com Nikola Jokic no estouro do cronômetro, mas ele errou a sua tentativa. Apesar da derrota, o pivô sérvio teve uma atuação impecável. O astro anotou o seu oitavo "triple-double" ao fazer 36 pontos, pegar 18 rebotes e dar 13 assistências, mas sua equipe deixou a vitória escapar no final. Outro destaque dos Nuggets foi Jamal Murray, que anotou 34 pontos e ficou com 11 rebotes. Na classificação, os Bulls esperam ensaiar uma reação com o triunfo fora de casa. A equipe de Chicago ocupa a oitava colocação da Conferência Leste com sete vitórias em 13 jogos. Já os Nuggets figuram na vice-liderança do Oeste com dez resultados positivos e três derrotas THUNDER VENCE E LIDERA NO OESTE O Oklahoma City Thunder conquistou uma vitória sem sustos sobre o New Orleans Pelicans, mesmo jogando fora de casa, na noite desta segunda-feira, e manteve a sua condição de líder na Conferência Oeste. Liderado por Chet Holmgreen, o time visitante levou a melhor e bateu o rival por 126 a 109 em duelo disputado no Smoothie King Center. Holmgren assinalou 26 pontos, pegou nove rebotes e ajudou o seu time a abrir uma vantagem confortável, que manteve durante toda a partida. A equipe conseguiu ainda estabelecer sua melhor pontuação em um quarto ao anotar 49 pontos no primeiro período. Com uma campanha impecável, o Thunder conquistou a sexta vitória seguida e detém 14 triunfos em 15 confrontos nesta temporada. Assim, a franquia de Oklahoma ostenta a liderança do Oeste. Em contraste com o adversário, os Pelicans vão de mal a pior. Esta foi a sexta derrota seguida e o segundo revés desde que o técnico interino James Borrego assumiu o posto após a demissão de Willie Green. Dono da pior campanha do Oeste, a franquia venceu apenas duas partidas em 14 rodadas. Confira os resultados dos jogos da noite desta segunda-feira Cleveland Cavaliers 118 x 106 Milwaukee Bucks Detroit Pistons 127 x 112 Indiana Pacers Philadelphia 76ers 110 x 108 Los Angeles Clippers Miami Heat 115 x 113 New York Knicks Toronto Raptors 110 x 108 Charlotte Hornets Minnesota Timberwolves 120 x 96 Dallas Mavericks New Orleans Pelicans 109 x 126 Oklahoma City Thunder Denver Nuggets 127 x 130 Chicago Bulls Acompanhe as partidas desta terça-feira Orlando Magic x Golden State Warriors Brooklyn Nets x Boston Celtics Atlanta Hawks x Detroit Pistons San Antonio Spurs x Memphis Grizzlies Los Angeles Lakers x Utah Jazz Portland Trail Blazers x Phoenix Suns 