Jornalista deixa a Globo para ser o novo 'head scout' do Botafogo

O jornalista e comentarista Raphael Rezende deixou a TV Globo para ser o novo head scout do Botafogo. Ou seja, responsável pela análise de mercado dos jogadores. Ele foi anunciado na noite desta quarta-feira (12) junto com o Brunno Noce, que assumiu a vaga de analista de mercado. As informações são do GE.

Raphael Rezende estava na emissora carioca desde 2006. Ele chega ao Botafogo para assumir uma função que foi uma das promessas da atual diretoria, no intuito de profissionalizar o mapeamento de reforços e desafogar o diretor de futebol, Eduardo Freeland.

Apesar de ser jornalista, Raphael completou o curso da CBF de Licença B, o que permite ser técnico das divisões de base, e realizou estágio no Botafogo no primeiro semestre de 2018.

“Está alinhado com o que era a minha função anterior, por mais que mudem responsabilidade e demanda, ainda mais agora com uma nova realidade do clube. Eu não via porta de entrada melhor. O momento é propício e tem uma série de questões. A conjuntura como um todo eu acho que é muito favorável para fazer essa escolha, mesmo com vários questionamentos que eu fiz nos últimos tempos sobre mudar ou não. São questões que todo mundo coloca, como vida profissional e pessoal. Com relação à função em si, acho que está alinhada com o que sempre foi minha busca de trabalho mesmo antes de imaginar essa mudança”, afirmou o agora ex-funcionário da Globo em entrevista do GE.