Jornal espanhol critica Memphis Depay e cita 'tensão máxima' no Corinthians

Os desentendimentos de Memphis Depay com a diretoria e a comissão técnica do Corinthians não passou despercebido da imprensa internacional. O diário esportivo As, da Espanha, criticou o astro holandês pela postura adotada nas últimas semanas e citou "tensão máxima" entre o jogador e a direção do clube.

"Agora todos os olhos estão voltados para ele, e não da melhor maneira, depois de passar despercebido nas últimas partidas da Série A, nas quais atuou apenas 136 minutos em quatro jogos, sem gols marcados e com uma substituição no intervalo na última partida contra o São Paulo", escreveu o As.

Depay causou polêmica no fim de semana ao não voltar para o banco de reservas depois de ser substituído por Dorival Júnior no intervalo do clássico com o São Paulo. Ao Estadão, o presidente interino Osmar Stábile garantiu que o jogador ficou no MorumBis e recebeu os colegas no vestiário depois da derrota por 2 a 0.

"Este último acontecimento é apenas uma das muitas polêmicas que cercaram o jogador ao longo de sua carreira. Como as que viveu em Manchester e Lyon, pelas quais foi duramente criticado pelo então diretor do clube francês, Juninho Pernambucano, que explicou que Depay 'só queria um time para si'", completa a publicação.

A matéria repercute ainda a insatisfação de Depay pelo atraso no pagamento de luvas e premiações estipuladas em contrato. Em junho, ele notificou o Corinthians cobrando R$ 6 milhões. O acordo do astro holandês com o clube assegura o pagamento de aproximadamente R$ 11 milhões, com vencimento em agosto, por participações em gols e presença na maioria dos jogos.