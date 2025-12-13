Jornal diz que Flamengo será 'um problema' para o PSG na final do Intercontinental

A vitória do Flamengo sobre o Pyramids por 2 a 0, neste sábado, 13, pela semifinal da Copa Intercontinental, repercutiu na imprensa internacional. Além de garantir o troféu da "Challenger Cup", o time rubro-negro avançou para a final da competição, onde vai enfrentar o Paris Saint-Germain.

"Luis Enrique tem um problema. O Flamengo, de Filipe Luís, está imparável e será o adversário na final da Copa Intercontinental após derrotar o Pyramids. O Flamengo conquistou dois títulos em 15 dias. Filipe Luís tem um plano, e ele nunca falha. O treinador brasileiro não poupou esforços contra o Pyramids e, com dois gols de cabeça, o Flamengo garantiu sua vaga na final, onde enfrentará o temido PSG. O Flamengo, com autoridade, se apresenta como um adversário à altura para uma final repleta de emoções", avaliou o jornalista Victor Martín, do espanhol Diario As.

O jornal Olé, da Argentina, exaltou a temporada do Flamengo repleta de títulos e ressaltou que o time carioca terá a chance de conquistar o mundo contra o Paris Saint-Germain.

"Flamengo quer mais. O rubro-negro não se conformou em ganhar a Copa Libertadores contra o Palmeiras, em levantar a taça do Brasileirão ou em levar o Derby das Américas contra o Cruz Azul. Quer mais, quer ganhar do campeão europeu. Vai em busca disso no próximo dia 17 de dezembro, quando enfrenta o PSG no Catar, na final do Intercontinental. (O Flamengo) chegou para esta partida depois de vencer por 2 a 0 o Pyramids, do Egito".

Já o jornal LÉquipe, da França, destacou que o time comandado por Filipe Luís não encontrou grandes dificuldades para derrotar o Pyramids.

"Com essa vitória conquistada sem forçar, o Flamengo conseguiu o seu ingresso para a final da competição, que será no mesmo estádio Ahmad-ben Ali, mais conhecido pelo nome de Al-Rayyan Stadium, na próxima quarta-feira. O clube brasileiro, campeão da Copa Libertadores depois de vencer o Palmeiras na final (1-0), enfrentará Paris Saint-Germain, campeão da Europa no último dia 31 de maio", escreveu o jornal LÉquipe.

A grande final da Copa Intercontinental entre Flamengo e Paris Saint-Germain será disputada na próxima quarta-feira, 17, às 14h (horário de Brasília), no Catar.