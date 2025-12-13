Jornal diz que Flamengo será 'um problema' para o PSG na final do Intercontinental Estadão Conteúdo 13.12.25 18h42 A vitória do Flamengo sobre o Pyramids por 2 a 0, neste sábado, 13, pela semifinal da Copa Intercontinental, repercutiu na imprensa internacional. Além de garantir o troféu da "Challenger Cup", o time rubro-negro avançou para a final da competição, onde vai enfrentar o Paris Saint-Germain. "Luis Enrique tem um problema. O Flamengo, de Filipe Luís, está imparável e será o adversário na final da Copa Intercontinental após derrotar o Pyramids. O Flamengo conquistou dois títulos em 15 dias. Filipe Luís tem um plano, e ele nunca falha. O treinador brasileiro não poupou esforços contra o Pyramids e, com dois gols de cabeça, o Flamengo garantiu sua vaga na final, onde enfrentará o temido PSG. O Flamengo, com autoridade, se apresenta como um adversário à altura para uma final repleta de emoções", avaliou o jornalista Victor Martín, do espanhol Diario As. O jornal Olé, da Argentina, exaltou a temporada do Flamengo repleta de títulos e ressaltou que o time carioca terá a chance de conquistar o mundo contra o Paris Saint-Germain. "Flamengo quer mais. O rubro-negro não se conformou em ganhar a Copa Libertadores contra o Palmeiras, em levantar a taça do Brasileirão ou em levar o Derby das Américas contra o Cruz Azul. Quer mais, quer ganhar do campeão europeu. Vai em busca disso no próximo dia 17 de dezembro, quando enfrenta o PSG no Catar, na final do Intercontinental. (O Flamengo) chegou para esta partida depois de vencer por 2 a 0 o Pyramids, do Egito". Já o jornal LÉquipe, da França, destacou que o time comandado por Filipe Luís não encontrou grandes dificuldades para derrotar o Pyramids. "Com essa vitória conquistada sem forçar, o Flamengo conseguiu o seu ingresso para a final da competição, que será no mesmo estádio Ahmad-ben Ali, mais conhecido pelo nome de Al-Rayyan Stadium, na próxima quarta-feira. O clube brasileiro, campeão da Copa Libertadores depois de vencer o Palmeiras na final (1-0), enfrentará Paris Saint-Germain, campeão da Europa no último dia 31 de maio", escreveu o jornal LÉquipe. A grande final da Copa Intercontinental entre Flamengo e Paris Saint-Germain será disputada na próxima quarta-feira, 17, às 14h (horário de Brasília), no Catar. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Flamengo Copa Intercontinental COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MANTO BICOLOR Paysandu lança nova camisa de 2026 em comemoração aos 10 anos da marca Lobo O manto bicolor possui as mesmas características da camisa lançada em 2016 13.12.25 18h56 FUTEBOL Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13) 13.12.25 17h26 FUTEBOL Deu Mengão! Flamengo vence o Pyramids e está na final do Intercontinental contra o PSG Clube brasileiro não deu mole para a equipe do Egito e está na grande final da Copa Intercontinental 13.12.25 16h00 FUTEBOL Ex-Fortaleza, técnico Martín Palermo confirma 'sondagem' do Remo; saiba mais Leão Azul tenta contratar um treinador para a temporada 2026 e o argentino foi um dos sondados pela direção do clube 13.12.25 15h22 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo 13.12.25 18h30 MAIS ESPORTES Ingressos do Mundial de Vôlei em Belém já estão à venda; veja os valores e onde comprar Evento acontece em dezembro no Mangueirinho e conta com três equipes brasileiras na disputa 03.11.25 14h25 futebol No retorno aos octógonos, Mondragon vence luta por nocaute no Revelation Fight Açaí Biruta recebeu as lutas do evento na noite de quinta-feira (10) 14.12.25 0h36 FUTEBOL Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13) 13.12.25 17h26