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Jornal alemão afirma que seleção portuguesa observa brasileiro de 17 anos do Bayern de Munique

O jovem fez sua estreia pela equipe do Bayern de Munique no mês de março

Estadão Conteúdo
fonte

Maycon Cardozo (Reprodução / Instagram @m.cardozo10)

De acordo com o jornal Bild, o brasileiro Maycon Cardozo, de apenas 17 anos, entrou no radar da seleção de Portugal. A jovem promessa do Bayern de Munique nunca foi chamada para representar as seleções de base do Brasil e pode ter um novo horizonte a partir de agora com este cenário.

A publicação alemã afirma que é um sonho para o garoto defender a "amarelinha", entretanto, as chances de defender o selecionado português aumentam caso não surja nenhum interesse por parte das categorias de base da CBF em breve.

O jovem fez sua estreia pela equipe do Bayern de Munique no mês de março, na vitória por 4 a 1 sobre o Borussia Mönchengladbach, em partida válida pela Bundesliga, entrando para a lista de jogadores brasileiros que já defenderam a camisa do clube.

Filho de Douglas, ex-atacante revelado pelo Santos, que teve também uma passagem pelo Goiás, Maycon nasceu em São Paulo, mas foi na Tailandia que ele deu seus primeiros passos no sonho de se tornar atleta de futebol.

Lá, ele iniciou nas categorias de base enquanto acompanhava a carreira do pai. Maycon chegou no Bayern por meio de um programa de desenvolvimento do clube, trocando assim o Bangkok Christian College, onde jogava, pela equipe alemã.

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