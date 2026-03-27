Jornal alemão afirma que seleção portuguesa observa brasileiro de 17 anos do Bayern de Munique O jovem fez sua estreia pela equipe do Bayern de Munique no mês de março Estadão Conteúdo 27.03.26 12h57 Maycon Cardozo (Reprodução / Instagram @m.cardozo10) De acordo com o jornal Bild, o brasileiro Maycon Cardozo, de apenas 17 anos, entrou no radar da seleção de Portugal. A jovem promessa do Bayern de Munique nunca foi chamada para representar as seleções de base do Brasil e pode ter um novo horizonte a partir de agora com este cenário. A publicação alemã afirma que é um sonho para o garoto defender a "amarelinha", entretanto, as chances de defender o selecionado português aumentam caso não surja nenhum interesse por parte das categorias de base da CBF em breve. O jovem fez sua estreia pela equipe do Bayern de Munique no mês de março, na vitória por 4 a 1 sobre o Borussia Mönchengladbach, em partida válida pela Bundesliga, entrando para a lista de jogadores brasileiros que já defenderam a camisa do clube. Filho de Douglas, ex-atacante revelado pelo Santos, que teve também uma passagem pelo Goiás, Maycon nasceu em São Paulo, mas foi na Tailandia que ele deu seus primeiros passos no sonho de se tornar atleta de futebol. Lá, ele iniciou nas categorias de base enquanto acompanhava a carreira do pai. Maycon chegou no Bayern por meio de um programa de desenvolvimento do clube, trocando assim o Bangkok Christian College, onde jogava, pela equipe alemã. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol seleção portuguesa Bayern de Munique brasileiro de 17 anos COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Árbitro relata em súmula descarga elétrica em atleta do Remo durante jogo contra o Porto Velho Caso ocorreu com o atacante Rafael Monti no segundo tempo da partida 27.03.26 12h23 futebol Auxiliar do Remo vê influência da arbitragem na derrota para o Porto Velho na Copa Norte Substituto de Léo Condé ainda destacou que o time para o próximo jogo do torneio não está definido 27.03.26 10h29 FUTEBOL Paysandu visa recuperar três jogadores para a estreia na Série C; clube busca contratação Papão quer recuperar atletas de olho na disputa da Série C e vai rodar o elenco e partidas da Copa Norte 26.03.26 19h20 FUTEBOL Vitor Bueno sofre lesão grau 2 e pode desfalcar o Remo contra Santos, Grêmio e Vasco Jogador do Remo sofreu uma lesão no treinamento e já realiza tratamento no NASP 26.03.26 15h15 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Porto Velho provoca Remo nas redes sociais após vitória na Copa Norte: 'Hoje o Leão foi domado' Leão Azul perdeu para a Locomotiva na estreia do torneio regional 27.03.26 8h53 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (27/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Amistosos internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira 27.03.26 7h00 futebol Auxiliar do Remo vê influência da arbitragem na derrota para o Porto Velho na Copa Norte Substituto de Léo Condé ainda destacou que o time para o próximo jogo do torneio não está definido 27.03.26 10h29 futebol Árbitro relata em súmula descarga elétrica em atleta do Remo durante jogo contra o Porto Velho Caso ocorreu com o atacante Rafael Monti no segundo tempo da partida 27.03.26 12h23