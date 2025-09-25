Jornais argentinos elogiam Palmeiras após eliminar o River na Libertadores: 'Diferença abismal' Estadão Conteúdo 25.09.25 9h43 A eliminação do River Plate diante do Palmeiras na Libertadores foi vista como um duro golpe pela imprensa argentina. Depois de perder a partida de ida, no Monumental de Núñez, a equipe ainda manteve as esperanças pelo gol marcado na reta final. O novo revés, desta vez por 3 a 1 no Allianz Parque, de virada, selou o destino dos argentinos, fez cair por terra o investimento milionário nesta temporada e mostrou uma "diferença abismal" entre as equipes. Logo no início do primeiro tempo, o River igualou o placar no confronto com o gol de Maxi Salas, aos sete minutos da primeira etapa. Mudanças táticas promovidas por Marcelo Gallardo fizeram efeito na partida, com os argentinos se sobressaindo no primeiro tempo. No segundo tempo, no entanto, Vitor Roque e Flaco López comandaram a virada, e o Palmeiras conseguiu apresentar um desempenho semelhante àquele de Buenos Aires. "O River, que durante cinquenta minutos sentiu que o impossível era possível graças ao gol de Maxi Salas, pagou caro pelos seus erros. Adormeceu no conforto de um primeiro tempo em que parecia que tudo ia correr bem. Agarrou-se demais ao otimismo que havia criado. E falhou. E saiu da Copa Libertadores com um resultado que, no intervalo, seria impensável. Mas que foi tão real quanto a diferença abismal de hierarquia e temperança com seu adversário, implacável e voraz", destacou o jornal argentino Olé. No segundo tempo, a expulsão de Acuña, ao cometer o pênalti que resultou na virada alviverde, e falha do goleiro Armani, no gol de Vitor Roque, impediram o River Plate de conseguir reverter o placar em São Paulo. Com a eliminação, se mantém o estigma de que, no mata-mata, a equipe não consegue se impor contra rivais brasileiros. Desde 1976, com o vice-campeonato para o Cruzeiro, os argentinos somam dez derrotas para times do País em mata-mata e apenas seis classificações. O resultado do River também ganhou destaque pelo montante gasto com reforços. Desde o início do ano, gastou R$ 329,5 milhões em 16 reforços, que não conseguiram fazer com que a equipe retornasse à semifinal da competição pelo segundo ano consecutivo. "Esse toque mágico e distinto continua ausente neste segundo ciclo de Gallardo, que em mais de um ano e meio de gestão já disputou duas Libertadores sem chegar à final, tendo o clube investido milhões em 16 reforços. Oitavas de final (Libertad), quartas (Palmeiras), quatro jogos, dois empates, duas derrotas. Aí está a verdade: o time não consegue atingir o nível esperado", pontuou o La Nación. Na última temporada, o River foi eliminado pelo Atlético-MG, depois de ser derrotado por 3 a 0 na partida de ida, na Arena MRV. Havia grande expectativa sobre a equipe, já que a final de 2024 seria disputada justamente em sua casa, no Monumental de Nuñez. No entanto, não conseguiu reverter o placar na volta. Em 2025, também não poderá retornar a Lima, palco da decisão, em busca de uma possível revanche com Flamengo, que o derrotou lá há seis anos. Os rubro-negros encaram o Estudiantes nesta quinta-feira, precisando de um empate para avançar às semifinais. Classificado e em busca do tetra, o Palmeiras agora aguarda seu adversário nas próxima fase. Vai enfrentar São Paulo ou LDU, que duelam nesta quinta-feira, 25, no MorumBis. As semifinais estão marcadas para os dias 22 e 29 de outubro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Libertadores Palmeiras River Plate repercussão jornais argentinos COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Fora dos planos do Paysandu, PK e Delvalle negociam rescisão, diz Frontini Segundo o executivo de futebol bicolor, atletas estão em processo de rescisão contratual. 25.09.25 11h20 Curiosidade Volta Redonda-RJ marcou seis dos 18 gols que tem na Série B contra Remo e Paysandu Time carioca tem o pior ataque do campeonato e 33% dos gols foram sobre a dupla Re-Pa 25.09.25 10h35 Futebol Remo perde duas posições após derrota e amarga a pior colocação desde o início da Série B Time azulino ainda pode fechar a rodada com menos duas colocações 25.09.25 9h13 SÉRIE B Frontini após derrota do Paysandu: 'Temos que sacudir a poeira e continuar lutando' Executivo reconheceu momento difícil e negou racha no elenco bicolor 24.09.25 18h54 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Vitor Roque é exaltado por jornal espanhol após vitória do Palmeiras sobre o River: 'Vale ouro' Vitor Roque reencontrou o seu bom futebol após um início de temporada irregular no Palmeiras 25.09.25 8h28 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (25/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Libertadores, Copa Sul-Americana, Liga Europa e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira 25.09.25 7h00 Futebol Remo perde duas posições após derrota e amarga a pior colocação desde o início da Série B Time azulino ainda pode fechar a rodada com menos duas colocações 25.09.25 9h13 É MELHOR IR SE PREPARANDO... Série C: quais clubes já estão confirmados em 2026? Hélio dos Anjos vai subir para a Série B? Veja os clubes que o Paysandu deve enfrentar na Terceirona ano que vem, caso não ocorra um milagre para salvar o Papão. 23.09.25 21h34