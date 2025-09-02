Jorge Sampaoli está de volta ao Atlético-MG para vaga de Cuca após não acertar com o Santos Estadão Conteúdo 02.09.25 21h39 A vontade do Jorge Sampaoli em voltar ao futebol brasileiro está realizada. Depois de ter negociações avançadas com o Santos, mas ver o clube recusar seus pedidos, o treinador argentino foi anunciado nesta segunda-feira à noite pelo Atlético-MG. O treinador de 65 anos chega para a vaga de Cuca, com um acordo até dezembro de 2027 e com a missão de reerguer o clube no Brasileirão e na tentativa de reverter desvantagem de 2 a 0 para o arquirrival Cruzeiro nas quartas da Copa do Brasil - a volta ocorre no dia 11. Ainda terá as quartas da Copa sul-americana. "Bem-vindo de volta, Sampaoli", anunciou o clube mineiro. "Ele está de volta. campeão Mineiro em 2020, Jorge Sampaoli retorna para sua segunda passagem como comandante alvinegro! Com 65 anos e grandes trabalhos no currículo, o técnico assina vínculo válido até o final de 2027." Antes de fazer o anúncio oficial, o clube mineiro brincou sobre um "problema" que teria custado o emprego do comandante na primeira passagem, dentro da pandemia de covid-19, ao fazer um post com as bandeiras do Brasil e da Argentina e um "bom dia." O treinador era visto como fechado e acusado de não cumprimentar seus jogadores. "Agora é sem distanciamento social: estaremos juntos e lado a lado na Arena MRV!", frisou o Atlético com uma hashtag "Sampaoli é Galo." O treinador já se apresenta na Cidade do Galo, em Belo Horizonte, nesta quarta-feira, dia da reapresentação do elenco após alguns dias de folga. Sampaoli é o primeiro treinador estrangeiro a ter uma segunda passagem pelo Atlético-MG. Na primeira, além do título estadual, ainda foi terceiro colocado do Brasileirão, ficando a três pontos do título. A grande campanha pesou para sua recontratação. Foram 45 jogos dirigindo o Atlético, com 26 vitórias, oito empates e 10 derrotas, um aproveitamento de 63%. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Atlético-MG Jorge Sampaoli COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Em momentos diferentes, campanha do Remo na Série B 2025 é parecida com a de 2021; veja números Remo briga na parte de cima na tabela nesta temporada 2025 e luta por acesso 02.09.25 19h53 FUTEBOL Remo fecha com lateral e meia ofensivo para o restante da Série B; veja detalhes Leão busca reforçar o elenco para a reta final da Série B do Brasileirão 02.09.25 17h54 MUDANÇA Paysandu troca Curuzu pelo Mangueirão para enfrentar o Volta Redonda; retrospecto não é positivo Papão venceu apenas um jogo disputado no Mangueirão nesta Série B 02.09.25 17h01 SÉRIE B Contraste na Série B: Paysandu tem menos vitórias que derrotas do Remo Papão venceu apenas quatro vezes, enquanto Leão Azul acumula cinco derrotas na competição 02.09.25 16h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES Música e futebol Remo ou Paysandu? Gilberto Gil explica relação com equipes do Pará Cantor brasileiro falou sobre os "dois azuis" de Belém e dificuldade para escolher 02.09.25 11h50 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (02/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série B do Campeonato Brasileiro movimenta o futebol nesta terça-feira 02.09.25 7h00 Futebol Sem rendimento, Benítez é o quarto estrangeiro a deixar o Paysandu em 2025 Clube bicolor anunciou a saída do jogador paraguaio na última segunda-feira (1º) após baixo rendimento no time 02.09.25 10h36 FUTEBOL Remo fecha com lateral e meia ofensivo para o restante da Série B; veja detalhes Leão busca reforçar o elenco para a reta final da Série B do Brasileirão 02.09.25 17h54