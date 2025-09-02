Jorge Sampaoli está de volta ao Atlético-MG para vaga de Cuca após não acertar com o Santos

A vontade do Jorge Sampaoli em voltar ao futebol brasileiro está realizada. Depois de ter negociações avançadas com o Santos, mas ver o clube recusar seus pedidos, o treinador argentino foi anunciado nesta segunda-feira à noite pelo Atlético-MG.

O treinador de 65 anos chega para a vaga de Cuca, com um acordo até dezembro de 2027 e com a missão de reerguer o clube no Brasileirão e na tentativa de reverter desvantagem de 2 a 0 para o arquirrival Cruzeiro nas quartas da Copa do Brasil - a volta ocorre no dia 11. Ainda terá as quartas da Copa sul-americana.

"Bem-vindo de volta, Sampaoli", anunciou o clube mineiro. "Ele está de volta. campeão Mineiro em 2020, Jorge Sampaoli retorna para sua segunda passagem como comandante alvinegro! Com 65 anos e grandes trabalhos no currículo, o técnico assina vínculo válido até o final de 2027."

Antes de fazer o anúncio oficial, o clube mineiro brincou sobre um "problema" que teria custado o emprego do comandante na primeira passagem, dentro da pandemia de covid-19, ao fazer um post com as bandeiras do Brasil e da Argentina e um "bom dia." O treinador era visto como fechado e acusado de não cumprimentar seus jogadores.

"Agora é sem distanciamento social: estaremos juntos e lado a lado na Arena MRV!", frisou o Atlético com uma hashtag "Sampaoli é Galo." O treinador já se apresenta na Cidade do Galo, em Belo Horizonte, nesta quarta-feira, dia da reapresentação do elenco após alguns dias de folga.

Sampaoli é o primeiro treinador estrangeiro a ter uma segunda passagem pelo Atlético-MG. Na primeira, além do título estadual, ainda foi terceiro colocado do Brasileirão, ficando a três pontos do título. A grande campanha pesou para sua recontratação. Foram 45 jogos dirigindo o Atlético, com 26 vitórias, oito empates e 10 derrotas, um aproveitamento de 63%.