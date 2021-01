Jorge Jesus sofre infecção respiratória, informa Benfica

O Benfica informou nesta quarta-feira que o técnico Jorge Jesus sofreu uma infecção respiratória. Por conta disso, sua presença à beira do campo no jogo dos Encarnados nesta quinta-feira, pela Taça de Portugal, contra o Belenenses, é incerta.

De acordo com a equipe portuguesa, o quadro clínico do ex-treinador do Flamengo é estável, mas o Mister ainda depende de alguns exames complementares. O comandante só irá para o jogo desta quinta-feira caso tenha uma evolução.

Mais cedo, o Benfica cancelou a entrevista coletiva do treinador para a realização dos exames médicos de Jorge Jesus.