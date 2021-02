Jorge Jesus nega possibilidade de se demitir como técnico do Benfica

Questionado sobre a possibilidade de pedir demissão do Benfica, Jorge Jesus negou a possibilidade após o empate contra o Farense por 0 a 0. As Águias estão 15 pontos atrás do Sporting, líder do Campeonato Português, e o Míster pode ser eliminado da Liga Europa para o Arsenal nesta quinta-feira, mas defende o trabalho.

- Cada jogo tem uma história diferente. É verdade que estamos 15 pontos atrás do primeiro classificado, mas também é verdade que a equipe cria diversas chances para marcar. Estamos em busca de alguma estabilidade técnica, física e emocional.

> Veja a tabela do Campeonato PortuguêsAlém da distância para os Leões, o Benfica ocupa apenas a 4ª posição e está fora da zona de classificação para competições europeias na próxima temporada. Na próxima segunda-feira, o time de Jorge Jesus encara o Rio Ave no Campeonato Português. A equipe foi destaque na última edição, mas ocupa apenas o 9º lugar neste ano.