John John Florence amplia pausa na carreira e fica fora do Circuito Mundial de 2026

O havaiano John John Florence não estará no Circuito Mundial de Surfe em 2026. Tricampeão da WSL, o atleta confirmou que seguirá afastado das competições após já ter ficado fora do calendário em 2025, período em que priorizou a vida familiar.

A decisão foi comunicada nesta terça-feira, por meio de suas redes sociais. Florence afirmou que o tempo longe do circuito teve impacto direto na escolha de prolongar a pausa, reforçando que a medida não representa o encerramento da carreira profissional.

Segundo o surfista, a experiência de viajar e surfar fora do ambiente competitivo resgatou motivações pessoais ligadas ao esporte. Ele também revelou que seguirá envolvido com projetos audiovisuais e produções relacionadas ao surfe ao longo do próximo ano.

Aos 33 anos, John John construiu trajetória singular no cenário recente da WSL. Desde 2014, foi o único estrangeiro a conquistar títulos mundiais em meio ao domínio brasileiro, vencendo as temporadas de 2016, 2017 e 2024.

Durante esse período, protagonizou rivalidades marcantes com atletas do Brasil, especialmente Gabriel Medina, além de Filipe Toledo, Italo Ferreira e Yago Dora, em disputas que marcaram a última década do circuito.

Com a ausência do havaiano, a WSL ainda não definiu quem herdará sua vaga no Circuito Mundial de 2026. A próxima temporada está programada para começar em abril, com a etapa inaugural realizada na Austrália.