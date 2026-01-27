John John Florence amplia pausa na carreira e fica fora do Circuito Mundial de 2026 Estadão Conteúdo 27.01.26 20h03 O havaiano John John Florence não estará no Circuito Mundial de Surfe em 2026. Tricampeão da WSL, o atleta confirmou que seguirá afastado das competições após já ter ficado fora do calendário em 2025, período em que priorizou a vida familiar. A decisão foi comunicada nesta terça-feira, por meio de suas redes sociais. Florence afirmou que o tempo longe do circuito teve impacto direto na escolha de prolongar a pausa, reforçando que a medida não representa o encerramento da carreira profissional. Segundo o surfista, a experiência de viajar e surfar fora do ambiente competitivo resgatou motivações pessoais ligadas ao esporte. Ele também revelou que seguirá envolvido com projetos audiovisuais e produções relacionadas ao surfe ao longo do próximo ano. Aos 33 anos, John John construiu trajetória singular no cenário recente da WSL. Desde 2014, foi o único estrangeiro a conquistar títulos mundiais em meio ao domínio brasileiro, vencendo as temporadas de 2016, 2017 e 2024. Durante esse período, protagonizou rivalidades marcantes com atletas do Brasil, especialmente Gabriel Medina, além de Filipe Toledo, Italo Ferreira e Yago Dora, em disputas que marcaram a última década do circuito. Com a ausência do havaiano, a WSL ainda não definiu quem herdará sua vaga no Circuito Mundial de 2026. A próxima temporada está programada para começar em abril, com a etapa inaugural realizada na Austrália. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave surfe Circuito Mundial John John Florence COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo prevê investimento de R$12 milhões nas obras do CT de Outeiro Clube tenta melhorar o local para receber treinos da equipe profissional e também das categorias de base 27.01.26 16h58 FUTEBOL Entrando na 5ª fase, Remo planeja receber quase R$3 milhões em cota da Copa do Brasil Leão projeta arrecadar próximo de R$3 milhões apenas com a cota da 5ª fase da competição, que pode ser muito mais lucrativa do Remo 27.01.26 16h21 Futebol BID confirma retorno do jovem atacante Thalyson ao elenco do Paysandu Garoto de 19 anos estava no Votuporanguense, onde disputou a Copinha deste ano. 27.01.26 15h02 FUTEBOL Remo planeja folha salarial de jogadores de R$7 milhões; veja valores da comissão técnica Clube fez o planejamento anual e terá em 2026 o maior orçamento da sua história 27.01.26 14h33 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Com time paraense, CBF divulga jogos da primeira fase da Copa do Brasil Pará conta com seis representantes na competição, incluindo Remo e Paysandu 27.01.26 11h17 Futebol Para 2026, Remo tem a maior previsão de orçamento da história do clube; veja números Leão Azul azulino prevê um aumento de 340% na receita bruta em relação a 2025 27.01.26 12h46 futebol FPF faz ajuste e altera data do jogo entre Remo e Águia de Marabá pelo Parazão; confira Outras quatro partidas também sofreram alterações na tabela 27.01.26 10h04 futebol Torcedora mirim rouba a cena ao escolher material escolar do Remo Pequena recusou mochilas de personagens de desenhos animados e optou por uma do Leão Azul 27.01.26 8h53