Jogos do Paulistão de graça no Youtube: saiba quais você pode assistir online do campeonato

Um dos campeonatos regionais mais disputados do país, o Paulistão, já começou e uma novidade tem agradado os amantes do esporte: alguns jogos do Paulistão estão sendo transmitidos de graça no Youtube. Jogos de Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos estão na lista.

O atual campeão Paulista, o Palmeiras, terá quatro jogos transmitidos no Youtube de graça: Ituano x Palmeiras, o clássico contra o Santos, Palmeiras x Iter de Limeira e Água Santa x Palmeiras.

Jogos do Palmeiras de graça no Youtube no Paulistão 2023

Ituano x Palmeiras - 25 de janeiro, 19h30

Santos x Palmeiras - 4 de feveireiro, 18h30

Inter de Limeira x Palmeiras - 9 de fevereiro - 19h30

Água Santa x Palmeiras - 12 de fevereiro - 11h

Saiba quais os jogos do Paulistão 2023 que o Youtube vai transmitir de graça