Jogos de Inverno: acidentes com trenós interrompem provas do bobsled; piloto sai de maca Três acidentes distintos interromperam a segunda bateria da disputa Estadão Conteúdo 21.02.26 12h57 A prova do bobsled 4-man (para quatro atletas) nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina deste sábado, 21, foi marcada por tensão e paralisações. Três acidentes distintos interromperam a segunda bateria da disputa no Centro de Esportes de Trenó, com o episódio mais grave envolvendo a equipe da Áustria. O trenó austríaco já havia passado da metade do percurso quando perdeu o controle, tombou e seguiu deslizando de ponta-cabeça por vários metros da pista. O piloto Jakob Mandlbauer precisou ser retirado de maca e recebeu atendimento médico ainda no local, o que levou à interrupção imediata da prova para reparos no traçado e protocolos de segurança. Os outros integrantes do quarteto - Daniel Bertschler, Sebastian Mitterer e Daiyehan Nichols-Bardi - conseguiram deixar o trenó caminhando e, aparentemente, sem ferimentos. Mandlbauer, por sua vez, foi encaminhado a um hospital da região com dores no pescoço, mas, segundo relatos da imprensa austríaca, passa bem. Como o trenó não completou a descida, a equipe foi desclassificada da bateria. Minutos depois, a instabilidade da pista voltou a preocupar. O trenó da França, pilotado por Romain Heinrich, também tombou praticamente no mesmo ponto do acidente anterior. Apesar de ter deslizado por um trecho ainda maior de cabeça para baixo, o quarteto francês - Heinrich, Dorian Hauterville, Nils Blairon e Antoine Riou - deixou a pista sem necessidade de atendimento médico. Assim como a Áustria, a França acabou desclassificada por não cruzar a linha de chegada. O terceiro e último acidente do dia envolveu Trinidad e Tobago. Axel Brown perdeu o controle do trenó no mesmo setor da pista onde os franceses haviam caído. Brown, DeAundre John, Shakeel John e Xaverri Williams conseguiram sair andando, mas também não completaram a descida e foram excluídos da prova. A sucessão de quedas atrasou o cronograma da competição e aumentou o alerta em torno da segurança do traçado, que segue sendo monitorado pela organização dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina após um dia atípico e preocupante no bobsled. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogos de inverno bobsled olimpíadas COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES ufc No UFC, Melk Costa defende sequência invicta e Michel Pereira luta por recuperação Paraenses entram em ação neste sábado (21) no UFC Houston, no Texas, nos Estados Unidos 21.02.26 9h00 presentes Time do goleiro Bruno homenageia jogadores presos por estupro coletivo Quatro jogadores tiveram audiência de custódia e permanecem presos. O time foi eliminado da Copa do Brasil pelo Velo Clube 20.02.26 16h13 Futebol Luizinho Lopes entra na Justiça contra o Paysandu e pede R$ 350 mil; Presidente se pronuncia Márcio Tuma afirmou que o caso já é de conhecimento do departamento jurídico do clube e classificou a situação como “natural”. 20.02.26 16h11 FUTEBOL Semifinalistas do Parazão, Cametá e Castanhal garantem vaga na Série D 2027 Clubes avançaram às semifinais do Campeonato Paraense e, de quebra, garantiram vagas em no Brasileirão 20.02.26 14h51 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (21/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês e Campeonato Saudita movimentam o futebol neste sábado 21.02.26 7h00 DEU PAPÃO Paysandu aplica sonora goleada na Tuna e está na semifinal do Parazão Depois de um primeiro tempo marcado por três pênaltis, o Papão foi dominante na etapa final, construiu a goleada por 5 a 1 na Curuzu e confirmou a classificação para enfrentar o Castanhal na semifinal do Parazão. 19.02.26 21h57 FORA Bragantino perde de virada e está eliminado da Copa do Brasil Com a derrota, equipe paraense termina temporada de forma melancólica, dias após ser rebaixada para a Segundinha do Parazão 19.02.26 22h37 presentes Time do goleiro Bruno homenageia jogadores presos por estupro coletivo Quatro jogadores tiveram audiência de custódia e permanecem presos. O time foi eliminado da Copa do Brasil pelo Velo Clube 20.02.26 16h13