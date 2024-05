Jogo do Palmeiras, onde assistir? Veja com quem o time joga na Libertadores

Na noite desta quarta-feira (15) o Palmeiras volta a campo, às 21h30, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, para enfrentar a equipe do Independiente Del Valle (Equador), em um duelo válido pela 5ª rodada da Copa Libertadores da América. Confira as prováveis escalações, retrospectos e onde assistir ao vivo:

VEJA MAIS

Onde assistir Palmeiras x Independiente Del Valle:

As opções para assistir Palmeiras x Independiente del Valle serão: TV Globo, ESPN e Star+

Retrospecto das equipes:

O Palmeiras é líder do grupo F com 10 pontos e vem confiante após golear por 5 x 0 o Liverpool (URU) fora de casa, na quarta rodada da Libertadores. Já a equipe do Independiente Del Valle, que é o segundo colocado, vem de uma derrota na competição. O time do Equador jogou fora de casa e perdeu por 2 x 0 para o San Lorenzo.

Último confronto entre Palmeiras x Del Valle

Essa é a segunda vez que as equipes se encontram na competição. No primeiro jogo quem levou a melhor foi o Palmeiras, ao vencer o Independente de virada, com gols de Endrick, Lázaro Vinícius e Luis Guilherme. A equipe equatoriana até começou o jogo melhor e abriu o placar com um golaço de fora da área da jovem promessa, Kendry Páez, mas não foi o suficiente para impedir a reação do Verdão e perdeu por 3 x 2.

Prováveis escalações de Palmeiras e Independiente:

Palmeiras: Weverton, Mayke (Marcos Rocha), Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez; Zé Rafael, Richard Ríos (Gabriel Menino), Raphael Veiga; Lázaro, Estêvão e Endrick.

Técnico: Abel Ferreira

Independiente: M. Ramírez; Anthony Landázuri, Carabajal, Schunke e Matias Fernandez; Cristian Zabala, João Ortiz e Patrik Mercado; Kendry Páez, Michael Hoyos e Ibarra (Sornoza).

Técnico: Javier Gandolfi

FICHA TÉCNICA:

Palmeiras x Independiente Del Valle

Copa Libertadores da América

Local: Allianz Parque, São Paulo

Data/Horário: 15 de maio de 2024, 21h30.