Jogo do acesso da Inter de Limeira à Série C é alvo de investigação por suspeita de manipulação Estadão Conteúdo 10.10.25 20h08 A Polícia Civil de São Paulo investiga o jogo entre Inter de Limeira e Goiatuba-GO, pela Série D, que garantiu o acesso do time paulista para a Série C, por suspeita de manipulação de resultado. A partida foi realizada em 6 de setembro e terminou com vitória da Inter de Limeira por 1 a 0. O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) também acompanha o caso, apurado sob sigilo. "Por meio da promotoria de Justiça de Limeira, foi requisitada a instauração de inquérito policial para a devida apuração dos fatos e autoria", disse a Procuradoria em nota oficial. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), o caso é investigado por meio de um inquérito policial instaurado no 1º Distrito Policial de Limeira. "A equipe realiza diligências para esclarecer todas as circunstâncias dos fatos", disse a SSP em nota. Nas redes sociais, os dois clubes envolvidos no jogo válido pelas quartas de final da Série D, se posicionaram. A Inter de Limeira disse que não tomou conhecimento sobre as investigações. Além disso, o time do interior paulista comunicou que repudia qualquer conduta ligada à manipulação de resultados ou práticas fraudulentas de apostas no futebol. "O clube se coloca à inteira disposição das autoridades competentes, incluindo o Ministério Público e a Polícia Federal, para colaborar plenamente com as investigações e fornecer todas as informações que se fizerem necessárias. A Internacional acredita na importância de um esporte íntegro, limpo e justo, e confia que todos os fatos serão rigorosamente apurados, garantindo a verdade e preservando a lisura das competições", disse a Inter. Também por meio de nota oficial, o Goiatuba informou que, assim como a Inter, não foi comunicado ou notificado sobre as investigações. O time goiano disse que acompanha o caso e que adotará todas as medidas cabíveis para resguardar os direitos do clube. "Reforçamos que o Goiatuba Esporte Clube é o maior interessado na completa elucidação dos fatos, uma vez que em caso de eventual confirmação de qualquer irregularidade, será a principal vítima. Diante do exposto, informamos que nosso departamento jurídico está acompanhando o caso e adotará todas as medidas cabíveis para resguardar os direitos do clube, reafirmando o compromisso do Goiatuba Esporte Clube com a lisura, a ética e a credibilidade das competições esportivas", disse o Goiatuba em nota. A partida investigada teve arbitragem de Anderson Daronco. Ao longo da partida, o árbitro gaúcho aplicou seis cartões amarelos, sendo dois deles a Marcos Calazans, atacante do Goiatuba, expulso ainda na primeira etapa. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Série C Inter de Limeira investigação COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Após vitória sobre Athletico-PR, chances de acesso do Remo sobem para 15%, aponta levantamento Equipe azulina chega à terceira vitória consecutiva e encosta de vez no G-4 da Série B 10.10.25 17h10 RE-PA780 Re-Pa: Em menos de seis horas, torcida do Remo esgota ingressos para o lado A do Mangueirão Fenômeno Azul promete casa cheia no clássico contra o Paysandu; vendas seguem apenas para o setor de cadeiras 10.10.25 16h39 SÉRIE B Remo domina seleção da rodada com três jogadores e Guto Ferreira pela terceira vez seguida Técnico azulino mantém sequência de destaque após vitória sobre o Athletico-PR, que marcou quebra de tabu e terceira vitória consecutiva na competição. 10.10.25 15h13 Futebol Remo tem maior probabilidade de vitória no clássico contra o Paysandu na Série B, aponta site Re-Pa ocorre nesta terça-feira (14), às 19h30, no Estádio Mangueirão, em Belém 10.10.25 13h41 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (10/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Séries A e B do Brasileirão e as eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta sexta-feira 10.10.25 7h00 SÉRIE B Remo domina seleção da rodada com três jogadores e Guto Ferreira pela terceira vez seguida Técnico azulino mantém sequência de destaque após vitória sobre o Athletico-PR, que marcou quebra de tabu e terceira vitória consecutiva na competição. 10.10.25 15h13 Futebol Com casa cheia, Remo vence o Athletico-PR e se aproxima do G4 da Série B O triunfo sobre o Furacão foi o terceiro seguido da equipe comandada por Guto Ferreira 09.10.25 23h39 MAIS PROBLEMA Justiça do Trabalho condena Paysandu a pagar cerca de R$ 20 mil por fraude em contrato trabalhista A Justiça reconheceu que a agremiação utilizou de forma irregular um contrato de direito de imagem para mascarar parte do salário de um ex-preparado de goleiros 08.10.25 22h00