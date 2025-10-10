Capa Jornal Amazônia
Jogo do acesso da Inter de Limeira à Série C é alvo de investigação por suspeita de manipulação

Estadão Conteúdo

A Polícia Civil de São Paulo investiga o jogo entre Inter de Limeira e Goiatuba-GO, pela Série D, que garantiu o acesso do time paulista para a Série C, por suspeita de manipulação de resultado. A partida foi realizada em 6 de setembro e terminou com vitória da Inter de Limeira por 1 a 0.

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) também acompanha o caso, apurado sob sigilo. "Por meio da promotoria de Justiça de Limeira, foi requisitada a instauração de inquérito policial para a devida apuração dos fatos e autoria", disse a Procuradoria em nota oficial.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), o caso é investigado por meio de um inquérito policial instaurado no 1º Distrito Policial de Limeira. "A equipe realiza diligências para esclarecer todas as circunstâncias dos fatos", disse a SSP em nota.

Nas redes sociais, os dois clubes envolvidos no jogo válido pelas quartas de final da Série D, se posicionaram. A Inter de Limeira disse que não tomou conhecimento sobre as investigações. Além disso, o time do interior paulista comunicou que repudia qualquer conduta ligada à manipulação de resultados ou práticas fraudulentas de apostas no futebol.

"O clube se coloca à inteira disposição das autoridades competentes, incluindo o Ministério Público e a Polícia Federal, para colaborar plenamente com as investigações e fornecer todas as informações que se fizerem necessárias. A Internacional acredita na importância de um esporte íntegro, limpo e justo, e confia que todos os fatos serão rigorosamente apurados, garantindo a verdade e preservando a lisura das competições", disse a Inter.

Também por meio de nota oficial, o Goiatuba informou que, assim como a Inter, não foi comunicado ou notificado sobre as investigações. O time goiano disse que acompanha o caso e que adotará todas as medidas cabíveis para resguardar os direitos do clube.

"Reforçamos que o Goiatuba Esporte Clube é o maior interessado na completa elucidação dos fatos, uma vez que em caso de eventual confirmação de qualquer irregularidade, será a principal vítima. Diante do exposto, informamos que nosso departamento jurídico está acompanhando o caso e adotará todas as medidas cabíveis para resguardar os direitos do clube, reafirmando o compromisso do Goiatuba Esporte Clube com a lisura, a ética e a credibilidade das competições esportivas", disse o Goiatuba em nota.

A partida investigada teve arbitragem de Anderson Daronco. Ao longo da partida, o árbitro gaúcho aplicou seis cartões amarelos, sendo dois deles a Marcos Calazans, atacante do Goiatuba, expulso ainda na primeira etapa.

