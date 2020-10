Jogo da Juventus pelo italiano é liberado para mil pessoas

O confronto entre Crotone e Juventus, válido pela quarta rodada do Italiano, na região da Calábria, terá a presença de público. O clube mandante emitiu uma nota divulgando que mil torcedores poderão acompanhar o jogo, marcado para o próximo sábado. As vendas dos ingressos começam na próxima quinta-feira.

A Juventus não poderá contar com Cristiano Ronaldo e Weston McKennie. A dupla testou positivo para o novo coronavírus e estão em isolamento social. A expectativa é que os jogadores possam estar aptos a entrar em campo pela Liga dos Campeões, no meio da semana que vem.

Na terceira rodada, a Juventus receberia o Napoli, em Turim. Entretanto, dois jogadores napolitanos testaram positivo para Covid-19 e, com isso, o elenco foi impossibilitado de viajar. Com a ausência do time no duelo, a Juventus foi confirmada como vencedora do jogo por W.O.