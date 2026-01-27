Jogadores do Tottenham sofrem acidente com Ferrari a caminho de jogo da Champions

Randal Kolo Muani e Wilson Odobert, jogadores do Tottenham, se envolveram em um acidente de trânsito enquanto seguiam para o aeroporto de Londres, de onde embarcariam para Frankfurt, na Alemanha, para compromisso pela Champions League.

O episódio ocorreu nesta terça-feira e envolveu uma Ferrari conduzida por Kolo Muani. Imagens divulgadas nas redes sociais mostraram o veículo com danos expressivos na parte dianteira e o airbag acionado.

Segundo informações da imprensa inglesa, o acidente aconteceu na rodovia M25, em Hertfordshire, após o estouro de um dos pneus, o que fez o atleta perder o controle do automóvel.

Odobert trafegava logo atrás, em outro carro, não sofreu ferimentos e parou para prestar auxílio ao companheiro enquanto aguardavam atendimento no local.

Em entrevista coletiva, o técnico Thomas Frank confirmou que os jogadores passam bem e seguem relacionados para a partida contra o Eintracht Frankfurt. "Eles estão bem. Infelizmente, se envolveram em um pequeno acidente de trânsito. Foi um pneu furado. Eles chegarão aqui um pouco mais tarde esta noite", afirmou o treinador.

O Tottenham ocupa a quinta colocação da Champions League, com 14 pontos, e depende de um resultado positivo fora de casa para garantir vaga direta nas oitavas de final da competição continental.