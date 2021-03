Jogadores do Flamengo prestam reverência a Zico: 'Parabéns ao nosso Rei'

Nesta quarta-feira, Zico, o maior ídolo da história do clube carioca completa 68 anos e recebeu mensagens de carinho de jogadores do atual elenco. Entre eles, os líderes Diego Alves, Gabriel Barbosa e Diego Ribas prestaram reverências ao ídolo e "Rei", como o próprio camisa 9 publicou. Confira as publicações abaixo!

