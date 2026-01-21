Jogadores do City reembolsam torcedores após derrota para o Bodo/Glimt na Champions

O vexame protagonizado pelo Manchester City, que sofreu uma inesperada derrota de 3 a 1 para o Bodo/Glimt, da Noruega, nesta terça-feira, pela Champions League, não vai ficar impune e vai pesar no bolso dos jogadores liderados pelo técnico Pep Guardiola. Isso porque os atletas vão reembolsar os torcedores que foram ao estádio e sofreram nas arquibancadas.

A decisão foi comunicada por meio de uma nota oficial assinada pelos capitães do elenco, Bernardo Silva, Rubén Dias, Rodri e ainda o centroavante Haaland. Eles divulgaram que os atletas reembolsarão os 374 torcedores que fizeram a longa viagem até Bodø, que fica ao norte do Círculo Polar Ártico.

Bastante chateado, Haaland pediu desculpas imediatamente após o resultado que, ele mesmo classificou de "vergonhoso", tamanha a diferença técnica entre as equipes.

"Nossos torcedores significam tudo para nós", dizia o comunicado. "Sabemos o sacrifício que nossos torcedores fazem ao viajar pelo mundo para nos apoiar, tanto em casa quanto fora, e jamais daremos isso como garantido. Eles são os melhores torcedores do mundo", diz parte do texto da nota.

"Também reconhecemos que foi uma longa viagem para os torcedores que nos apoiaram no frio congelante durante uma noite difícil para nós em campo. Cobrir o custo desses ingressos para os fãs que viajaram para Bodo é o mínimo que podemos fazer", completa o informe.

A derrota de 3 a 1 para o time norueguês aconteceu em jogo válido pela sétima rodada do mais nobre torneio de clubes da Europa. Com 61% de aproveitamento, a equipe comandada pelo técnico Pep Guardiola está longe de brigar pela liderança na classificação.

Em sete jogos até aqui, o conjunto de Manchester obteve quatro vitórias, empatou uma vez e sofreu duas derrotas, contabilizando 13 pontos. Líder isolado, o Arsenal, que venceu seu compromisso na rodada (3 a 1 sobre a Inter de Milão, também na terça-feira), ostenta 21 pontos e tem aproveitamento de 100% em sete partidas.