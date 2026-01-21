Jogadores do City reembolsam torcedores após derrota para o Bodo/Glimt na Champions "Nossos torcedores significam tudo para nós", dizia o comunicado. Estadão Conteúdo 21.01.26 16h12 O vexame protagonizado pelo Manchester City, que sofreu uma inesperada derrota de 3 a 1 para o Bodo/Glimt, da Noruega, nesta terça-feira, pela Champions League, não vai ficar impune e vai pesar no bolso dos jogadores liderados pelo técnico Pep Guardiola. Isso porque os atletas vão reembolsar os torcedores que foram ao estádio e sofreram nas arquibancadas. A decisão foi comunicada por meio de uma nota oficial assinada pelos capitães do elenco, Bernardo Silva, Rubén Dias, Rodri e ainda o centroavante Haaland. Eles divulgaram que os atletas reembolsarão os 374 torcedores que fizeram a longa viagem até Bodø, que fica ao norte do Círculo Polar Ártico. Bastante chateado, Haaland pediu desculpas imediatamente após o resultado que, ele mesmo classificou de "vergonhoso", tamanha a diferença técnica entre as equipes. "Nossos torcedores significam tudo para nós", dizia o comunicado. "Sabemos o sacrifício que nossos torcedores fazem ao viajar pelo mundo para nos apoiar, tanto em casa quanto fora, e jamais daremos isso como garantido. Eles são os melhores torcedores do mundo", diz parte do texto da nota. "Também reconhecemos que foi uma longa viagem para os torcedores que nos apoiaram no frio congelante durante uma noite difícil para nós em campo. Cobrir o custo desses ingressos para os fãs que viajaram para Bodo é o mínimo que podemos fazer", completa o informe. A derrota de 3 a 1 para o time norueguês aconteceu em jogo válido pela sétima rodada do mais nobre torneio de clubes da Europa. Com 61% de aproveitamento, a equipe comandada pelo técnico Pep Guardiola está longe de brigar pela liderança na classificação. Em sete jogos até aqui, o conjunto de Manchester obteve quatro vitórias, empatou uma vez e sofreu duas derrotas, contabilizando 13 pontos. Líder isolado, o Arsenal, que venceu seu compromisso na rodada (3 a 1 sobre a Inter de Milão, também na terça-feira), ostenta 21 pontos e tem aproveitamento de 100% em sete partidas. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol City jogadores reembolso torcedores revés Bodo/Glimt COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Com o Remo na Série A, Baenão passa por modernização; veja fotos Estádio Evandro Almeida ganhou reformas no vestiário e também no refeitório 21.01.26 17h07 MAIS ESPORTES Atletas do All Star Rodas são convocadas para treinos visando o Mundial no Canadá Três jogadoras do All Star Rodas foram convocadas para um período de treinamento de olho no Mundial de Basquete em cadeira de rodas 21.01.26 16h05 Futebol Remo confirma a contratação de atacante argentino que estava atuando no Equador Leão Azul contratou o atacante Rafael Monti, artilheiro do Vinotinto Ecuador, do Equador, na última temporada 21.01.26 14h28 Vai parar? Independente de Tucuruí protocola pedido de suspensão do início do Parazão; entenda Clube pede que a FPF cumpra a decisão do TJ-PA que declarou a nulidade absoluta do acórdão publicado pelo STJD 21.01.26 13h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (21/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões e Série A Saudita movimentam o futebol nesta quarta-feira 21.01.26 9h27 Futebol Remo confirma a contratação de atacante argentino que estava atuando no Equador Leão Azul contratou o atacante Rafael Monti, artilheiro do Vinotinto Ecuador, do Equador, na última temporada 21.01.26 14h28 futebol MP denuncia mulher que proferiu falas racistas e xenofóbicas contra torcida do Remo Torcedora foi flagrada proferindo xingamentos de cunho xenofóbico e racista direcionados aos torcedores azulinos 21.01.26 9h27 Vai parar? Independente de Tucuruí protocola pedido de suspensão do início do Parazão; entenda Clube pede que a FPF cumpra a decisão do TJ-PA que declarou a nulidade absoluta do acórdão publicado pelo STJD 21.01.26 13h12