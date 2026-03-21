Jogador fica fora de convocação do Irã após foto com autoridades de Dubai Estadão Conteúdo 21.03.26 12h57 Sardar Azmoun, um dos nomes mais frequentes nas convocações da seleção do Irã nos últimos anos, ficou fora da lista para os amistosos de março, contra Nigéria e Costa Rica, na Turquia. A ausência chamou atenção não apenas pelo histórico do atacante, mas pelo contexto fora de campo que envolve seu nome. De acordo com veículos da imprensa iraniana, a decisão teria relação com uma publicação recente do jogador nas redes sociais. Azmoun compartilhou uma foto ao lado de autoridades de Dubai, incluindo o primeiro-ministro Mohammed bin Rashid Al Maktoum. O registro foi apagado pouco depois, mas repercutiu negativamente. O episódio ocorre em meio a um cenário de tensão política entre Irã e Emirados Árabes Unidos. Segundo a agência de notícias iraniana Fars, uma fonte ligada à seleção afirmou que o atacante foi expulso da equipe após a repercussão da publicação. Até o momento, a Federação de Futebol da República Islâmica do Irã não comentou oficialmente o assunto. Aos 29 anos, Azmoun soma 91 partidas pela seleção iraniana, com 57 gols marcados, e vinha sendo presença constante nas convocações do técnico Amir Ghalenoei. Atualmente, ele defende o Shabab Al-Ahli, clube dos Emirados Árabes. Classificado para a Copa do Mundo de 2026 como líder de seu grupo nas Eliminatórias Asiáticas, o Irã vive incerteza sobre a sua participação no torneio. O país atravessa um período de conflito e já houve manifestações de autoridades locais afirmando não querem o país na disputa do Mundial, que será realizado nos Estados Unidos, Canadá e México. O Irã está no Grupo G da competição, com jogos contra Bélgica e Nova Zelândia em Los Angeles e contra o Egito em Seattle. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Irã Dubai COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Presidente da FPF participa de encontro nos Estados Unidos e será um dos palestrantes Presidente da FPF participa de encontro em Boston sobre futuro e impacto social no futebol 20.03.26 16h05 SEGURANÇA PÚBLICA Remo x Bahia terá mais de 800 agentes de segurança e trânsito sofre alterações; saiba mais Partida no Mangueirão, em Belém, contará com esquema especial de policiamento e mudanças no trânsito 20.03.26 15h42 finalizado Paraense já fez Chuck Norris desmaiar em treino de jiu-jítsu; Hélio Gracie foi referência mundial Hélio Gracie, nascido em Belém, venceu ator em demonstração no Rio de Janeiro. Artista morreu aos 86 anos 20.03.26 15h41 FUTEBOL Vídeo: Torcida do Flamengo provoca remistas no Maracanã: 'Ão, ão, ão Segunda Divisão' Torcedores do clube carioca não perdoaram a situação ruim do Remo na tabela da Série A 20.03.26 15h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (21/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Bundesliga, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 21.03.26 7h00 SAIBA MAIS Paysandu inicia venda de ingressos para estreia na Copa Norte Jogo acontece na próxima terça-feira (24), às 20h30, contra o Grêmio Atlético Sampaio, no Modelão, em Castanhal 20.03.26 20h58 BRASILEIRÃO Bahia pode ter desfalques importantes contra o Remo no Mangueirão Everton Ribeiro, Willian José, Kanu e Gilberto são as dúvidas de Rogério Ceni para o confronto 20.03.26 19h37 Futebol Da base ao profissional, Matheus Capixaba ganha espaço no Paysandu Jovem de 20 anos teve boa entrada contra a Portuguesa e reforça confiança após primeiras oportunidades no time principal 20.03.26 17h36