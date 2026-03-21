Jogador fica fora de convocação do Irã após foto com autoridades de Dubai

Sardar Azmoun, um dos nomes mais frequentes nas convocações da seleção do Irã nos últimos anos, ficou fora da lista para os amistosos de março, contra Nigéria e Costa Rica, na Turquia. A ausência chamou atenção não apenas pelo histórico do atacante, mas pelo contexto fora de campo que envolve seu nome.

De acordo com veículos da imprensa iraniana, a decisão teria relação com uma publicação recente do jogador nas redes sociais. Azmoun compartilhou uma foto ao lado de autoridades de Dubai, incluindo o primeiro-ministro Mohammed bin Rashid Al Maktoum. O registro foi apagado pouco depois, mas repercutiu negativamente.

O episódio ocorre em meio a um cenário de tensão política entre Irã e Emirados Árabes Unidos. Segundo a agência de notícias iraniana Fars, uma fonte ligada à seleção afirmou que o atacante foi expulso da equipe após a repercussão da publicação. Até o momento, a Federação de Futebol da República Islâmica do Irã não comentou oficialmente o assunto.

Aos 29 anos, Azmoun soma 91 partidas pela seleção iraniana, com 57 gols marcados, e vinha sendo presença constante nas convocações do técnico Amir Ghalenoei. Atualmente, ele defende o Shabab Al-Ahli, clube dos Emirados Árabes.

Classificado para a Copa do Mundo de 2026 como líder de seu grupo nas Eliminatórias Asiáticas, o Irã vive incerteza sobre a sua participação no torneio. O país atravessa um período de conflito e já houve manifestações de autoridades locais afirmando não querem o país na disputa do Mundial, que será realizado nos Estados Unidos, Canadá e México.

O Irã está no Grupo G da competição, com jogos contra Bélgica e Nova Zelândia em Los Angeles e contra o Egito em Seattle.