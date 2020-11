Jogador do Papão ergue o punho durante minuto de silêncio em homenagem a negro morto em supermercado

O jogador do Paysandu Uilliam Barros, baixou a cabeça e levantou o punho durante a realização do minuto de silêncio que antecedeu a partida do time paraense contra o Ferroviário, neste domingo (22), no Mangueirão.

Uiliam Barros, jogador do Paysandu (Reprodução)

O gesto se tornou um dos símbolos da luta contra o racismo há mais de 50 anos.

A homenagem de hoje, no estádio, foi para João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos, assassinado por seguranças no estacionamento de uma unidade do supermercado Carrefour em Porto Alegre na última sexta-feira (20).