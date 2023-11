Jogador de 28 anos morre durante jogo na Albânia; vídeo

O atacante Raphael Dwamena, de 28 anos, natural do Gana, faleceu neste sábado (11) durante uma partida pelo Campeonato Albanês. Ele, que enfrentava histórico de problemas cardíacos, desmaiou durante o jogo e acabou não resistindo no trajeto para o hospital.

Dwamena, que estava atuando pelo Egnatia, teve passagens pelo futebol espanhol, representando o Levante e o Zaragoza. Em 2017, quase assinou com o Brighton, porém, durante os exames médicos, o clube inglês identificou uma arritmia cardíaca, resultando no cancelamento da contratação.

No ano de 2021, enquanto jogava pelo Blau-Weiss, equipe austríaca, Dwamena enfrentou um episódio semelhante durante uma partida, mas sobreviveu graças a um desfibrilador implantado no coração, dispositivo semelhante ao utilizado por Eriksen, do Manchester United.

A partida deste sábado, entre Egnatia e Partizani, foi ininterrompida ainda no primeiro tempo. As demais partidas programadas para a rodada do Campeonato Albanês, forma suspensas.