João Pedro já superou Endrick na seleção e terá chance de impressionar Ancelotti na decisão

O fim da campanha do Fluminense no Mundial de Clubes teve um tanto de crueldade. Os dois gols na vitória por 2 a 0 do Chelsea, na semifinal, foram marcados por João Pedro, revelado em Xerém, como é chamada a base da equipe carioca. O atacante, que faz recém seu segundo jogo com a camisa do time inglês, não comemorou.

Agora, o brasileiro terá a oportunidade de impressionar o técnico da seleção, Carlo Ancelotti. O treinador estará no MetLife Stadium para acompanhar a final do Mundial de Clubes, no domingo, entre Chelsea e o vencedor de Real Madrid e Paris Saint-Germain, que decidem o outro finalista nesta quarta-feira.

Aos 23 anos, João Pedro já foi convocado três vezes, uma com Fernando Diniz e duas com Dorival Júnior. Na primeira lista de Ancelotti, porém, o paulista de Ribeirão Preto ficou fora.

João Pedro se profissionalizou pelo Fluminense em 2019, sob comando de Fernando Diniz. Aos 17 anos, foi negociado com o Watford, da Inglaterra, por 11,5 milhões de euros (R$ 76,82 milhões na cotação da época).

O atacante ficou no Brasil durante a temporada de 2019 e somou 10 gols em 37 jogos. Em janeiro de 2020, foi, enfim, para o time inglês. Foram quatro temporadas no Watford. João Pedro teve uma temporada de adaptação, com apenas cinco partidas, mas se tornou presença constante no time nos outros três anos.

Em julho de 2023, o Brighton o contratou por 30 milhões de libras (aproximadamente R$ 183 milhões). A temporada seguinte (2023/24) foi a que teve melhor desempenho em número de gols. Marcou 20 em 40 jogos.

Foi também quando teve sua primeira convocação, ao ser chamado pelo interino Fernando Diniz. João Pedro estreou na seleção na derrota por 2 a 1 para a Colômbia, em novembro de 2023, e também esteve em campo no revés por 1 a 0 contra o Paraguai, em setembro de 2024.

A melhor chance foi na última Data Fifa de Dorival Junior. O paulista de Ribeirão Preto foi titular contra a Colômbia, em Brasília. A partida foi vencida por 2 a 1 pelo Brasil, com gol de Vini Jr. nos minutos finais. Na goleada de 4 a 1 para a Argentina, ele não entrou.

João Pedro foi contratado pelo Chelsea já durante o andamento do Mundial de Clubes. A estreia veio quando ele entrou contra o Palmeiras, pelas quartas de final. Diante do Fluminense, foi sua primeira partida entre os 11 iniciais.

Ele assinou contrato com o clube do sul de Londres até 2033. O valor da contratação gira em torno de £ 55 milhões (cerca de R$ 415 milhões).