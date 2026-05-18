João Pedro deseja sorte à seleção em lamento por ausência na Copa: 'Sigo tranquilo e centrado' Estadão Conteúdo 18.05.26 22h11 João Pedro foi uma das principais ausências na convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. O atacante havia integrado três das cinco listas de Carlo Ancelotti até aqui, mas ficou fora da nominata para o Mundial. Ele lamentou e declarou-se mais um torcedor de agora em diante. Destaque do Chelsea, o atacante de 24 anos soma 20 gols na temporada. Apenas na Premier League, são 15. Com a seleção, contudo, João Pedro não marcou em nove aparições entre Eliminatórias e amistosos. "Procurei dar o meu melhor a todo o tempo. Infelizmente não foi possível realizar esse sonho de defender meu país em uma Copa do Mundo, mas sigo tranquilo e centrado, como sempre procuro estar", escreveu em post no seu perfil do Instagram. "Alegrias e frustrações fazem parte do futebol. A partir de agora, eu desejo boa sorte para todos que estão lá e serei mais um torcedor para eles trazerem o hexa para casa", concluiu. Para o ataque, Carlo Ancelotti convocou Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth) e Vinicius Jr. (Real Madrid). Desses, apenas o santista ainda não havia sido chamado pelo treinador. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo seleção brasileira JOão Pedro COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Veja quanto tempo o Brasileirão ficará paralisado durante a Copa do Mundo Times paraenses que disputam a competição podem ser afetados pela pausa. 18.05.26 18h42 Futebol Vai para a Copa? Tarot prevê convocação de Neymar; veja leitura Reportagem de O Liberal recorreu às cartas para tentar responder uma das principais dúvidas do futebol brasileiro: o camisa 10 estará no Mundial? 18.05.26 15h50 Futebol Ex-Paysandu que fez gol contra em jogo do Remo é punido após declaração Vaiado pelos torcedores da Chapecoente após o apito final, Bruno Leonardo comentou o erro e reagiu às críticas da arquibancada. 18.05.26 15h02 Futebol Jogos do Brasil na Copa: veja datas, horários e quem são as seleções adversárias Cabeça de chave do Grupo C, o time comandado por Carlo Ancelotti erá pela frente Marrocos, Escócia e Haiti na primeira fase do torneio. 18.05.26 14h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Ex-Paysandu que fez gol contra em jogo do Remo é punido após declaração Vaiado pelos torcedores da Chapecoente após o apito final, Bruno Leonardo comentou o erro e reagiu às críticas da arquibancada. 18.05.26 15h02 Futebol Veja a lista de convocados da Seleção Brasileira para a Copa 2026 Ao todo, Carlo Ancelotti convoca 26 atletas que irão para a Copa do Mundo para tentar trazer o hexa para o Brasil 18.05.26 17h12 Futebol Seleção do ChatGPT: veja os 26 jogadores que a IA levaria para defender o Brasil na Copa de 2026 Lista ideal mistura experiência, intensidade, juventude e jogadores considerados decisivos para o estilo de Carlo Ancelotti. 18.05.26 14h06 Futebol Grupo Liberal acompanha convocação da Seleção Brasileira para a Copa AO VIVO Portal, YouTube e redes sociais acompanham em tempo real a lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026 18.05.26 12h35