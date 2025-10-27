João Fonseca x Shapovalov no Masters 1000 de Paris ganha data e horário; veja

Após se consagrar campeão do ATP 500 da Basileia neste domingo, João Fonseca já tem seu próximo compromisso marcado. O brasileiro fará sua estreia no Masters 1000 de Paris nesta terça-feira. A partida, que tem hora de início marcada para as 8h30 (de Brasília), será disputada na Paris La Défense Arena, em Nanterre, França.

Nesta etapa do torneio, Fonseca reencontrará o canadense Denis Shapovalov. Eles se enfrentaram na última sexta-feira, pelas quartas do ATP 500 suíço e o tenista carioca saiu vitorioso após abandono do rival no terceiro set - vencia por 4 a 1.

Caso vença, o tenista brasileiro pode ter uma pedreira na segunda rodada. Seu próximo adversário será quem levar a melhor entre o russo Karen Khachanov, 14º do mundo, e Ethan Quinn, somente o 71º do mundo.

Com a vitória sob o espanhol Alejandro Davidovich Fokina na final deste domingo, João Fonseca ocupa o 28º lugar no ranking internacional. O Masters de Paris é o último torneio de 1000 pontos da temporada e acontece em quadra dura indoor.

SAIBA TUDO SOBRE A ESTREIA DO BRASILEIRO NO MASTERS DE PARIS:

Data: 28/10/2025 Horário: 8h30 (de Brasília) Local: Quadra 1 da Paris La Défense Arena, em Nanterre. Oonde assistir: ESPN 2(TV Fechada) e Disney+ (Streaming)