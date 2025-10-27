João Fonseca x Shapovalov no Masters 1000 de Paris ganha data e horário; veja Eles se enfrentaram na última sexta-feira, pelas quartas do ATP 500 suíço e o tenista carioca saiu vitorioso após abandono do rival no terceiro set - vencia por 4 a 1 Estadão Conteúdo 27.10.25 15h33 João Fonseca (Foto: Instagram @miamiopen) Após se consagrar campeão do ATP 500 da Basileia neste domingo, João Fonseca já tem seu próximo compromisso marcado. O brasileiro fará sua estreia no Masters 1000 de Paris nesta terça-feira. A partida, que tem hora de início marcada para as 8h30 (de Brasília), será disputada na Paris La Défense Arena, em Nanterre, França. Nesta etapa do torneio, Fonseca reencontrará o canadense Denis Shapovalov. Eles se enfrentaram na última sexta-feira, pelas quartas do ATP 500 suíço e o tenista carioca saiu vitorioso após abandono do rival no terceiro set - vencia por 4 a 1. Caso vença, o tenista brasileiro pode ter uma pedreira na segunda rodada. Seu próximo adversário será quem levar a melhor entre o russo Karen Khachanov, 14º do mundo, e Ethan Quinn, somente o 71º do mundo. Com a vitória sob o espanhol Alejandro Davidovich Fokina na final deste domingo, João Fonseca ocupa o 28º lugar no ranking internacional. O Masters de Paris é o último torneio de 1000 pontos da temporada e acontece em quadra dura indoor. SAIBA TUDO SOBRE A ESTREIA DO BRASILEIRO NO MASTERS DE PARIS: Data: 28/10/2025 Horário: 8h30 (de Brasília) Local: Quadra 1 da Paris La Défense Arena, em Nanterre. Oonde assistir: ESPN 2(TV Fechada) e Disney+ (Streaming) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Masters 1000 de Paris João Fonseca Denis Shapovalov COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Legião estrangeira: Gringos marcam três gols e mantém o Remo na luta pelo acesso na Série B Leão venceu por 3 a 1 fora de casa com gols do grego Panagiotis, do uruguaio Nico Ferreira e do guineense João Pedro 27.10.25 16h23 FUTEBOL Remo se apega à Nossa Senhora de Nazaré pelo acesso; veja histórias do clube com a Nazinha Leão Azul pode voltar à Série A e histórias entre Remo e a devoção À padroeira dos paraenses se entrelaçam aos longo dos anos 27.10.25 15h29 FRACASSO Paysandu vai encerrar Série B com a pior campanha do clube na era dos pontos corridos Com 27 pontos e apenas cinco vitórias em 34 jogos, clube vai encerrar a Série B de 2025 com o pior desempenho desde o início do formato por pontos corridos. 27.10.25 15h13 CONTAGEM REGRESSIVA Paysandu pode ser rebaixado no 'Dia das Bruxas' contra o Atlético-GO Papão pode confirmar a queda para a Série C com três rodadas de antecedência. 27.10.25 13h26 MAIS LIDAS EM ESPORTES CONTAGEM REGRESSIVA Remo garante o acesso para a Série A se vencer a Chapecoense-SC no Baenão na próxima rodada? Vencer a Chape será fundamental para o acesso à elite do futebol brasileiro 26.10.25 14h04 Futebol Remo pode ter desfalque importante no meio-campo contra a Chapecoense-SC Time azulino se prepara para encarar a Chape em casa e tenta recuperar jogadores 27.10.25 9h09 Futebol Médico do Remo comenta a cirurgia do goleiro Marcelo Rangel e detalha recuperação Doutor Jean Klay fez questão de detalhar os pontos importantes da recuperação do goleiro, que está na sua segunda temporada no Remo 26.10.25 8h00 FUTEBOL Em um mês, técnico do Remo possui mais vitórias que o Paysandu em toda a Série B Técnico Guto Ferreira comandou o Remo pela primeira vez em 28 de setembro e já conseguiu mais triunfos que o Paysandu em toda a competição 27.10.25 11h22