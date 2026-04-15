João Fonseca volta a vencer Rinderknech e avança às quartas do ATP 500 de Munique Agora, o carioca de 19 anos vai encarar o vencedor do duelo entre o belga Alexander Blockx (72°) e o americano Ben Shelton (número 6 do mundo) Estadão Conteúdo 15.04.26 8h27 Com uma atuação imponente, João Fonseca superou Arthur Rinderknech nesta quarta-feira, 15, e está nas quartas de final do ATP 500 de Munique, na Alemanha. O brasileiro venceu o francês de 30 anos (26º do ranking) pela segunda vez em sete dias - a outra foi no Masters 1000 de Monte Carlo -, por 2 sets a 0, com parciais 6/3 e 6/2, em 1h21min de partida. Agora, o carioca de 19 anos vai encarar o vencedor do duelo entre o belga Alexander Blockx (72°) e o americano Ben Shelton (número 6 do mundo), que é o cabeça de chave 2 do torneio alemão. Data e horário ainda serão definidos. No primeiro set, Fonseca começou sob pressão e precisou lidar com dificuldades logo em seus games iniciais de saque. O brasileiro salvou break points importantes, incluindo momentos em que esteve em 15/40, mostrando firmeza nos pontos decisivos. Com boas soluções de fundo de quadra, especialmente com a direita na paralela, conseguiu escapar das investidas de Arthur Rinderknech e manter o equilíbrio após um início instável. A partir daí, Fonseca elevou o nível e passou a controlar as ações. Conquistou a primeira quebra e abriu vantagem, mesmo ainda enfrentando resistência do francês, que tentou encurtar pontos subindo à rede. O brasileiro, porém, manteve consistência, confirmou seus games de saque com segurança e administrou a diferença até fechar a parcial em 6/3, com autoridade. No segundo set, o cenário se repetiu em parte, com momentos de pressão no saque de Fonseca. O brasileiro voltou a mostrar resiliência ao salvar três break points em um mesmo game, mesmo diante de boas variações do adversário, como a curta que gerou dificuldades. Após escapar desse momento crítico, conseguiu retomar o controle e abriu vantagem no placar com games mais firmes. Na reta final, Fonseca foi mais agressivo e aproveitou a queda de rendimento do francês. Pressionando o saque de Rinderknech, forçou erros incluindo uma dupla-falta e um smash desperdiçado na rede para conseguir a quebra decisiva. Com a vantagem, foi sólido no game final, confirmou o serviço e fechou o jogo ao converter o match-point. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis ATP 500 Munique João Fonseca Arthur Rinderknech COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Águia e Remo fazem duelo decisivo na Copa Norte em Marabá Leão precisa vencer para seguir vivo, enquanto Azulão joga por empate para garantir vaga na semifinal 15.04.26 8h00 FUTEBOL Paysandu na Copa Norte: veja cenários do Papão que ainda busca a classificação Derrotas seguidas forçam o Paysandu a ter um resultado positivo diante do Independência-AC, para se manter vivo na competição regional 14.04.26 17h35 FUTEBOL Vai sair? Destaque do Paysandu, volante pode deixar o Papão e acertar com o Flamengo; saiba mais Volante Pedro Henrique, de 18 anos, negocia a sua saída da equipe bicolor e pode acertar com o Flamengo 14.04.26 16h17 futebol Remo finaliza preparação para encarar o Águia de Marabá pela Copa Norte; veja relacionados Leão Azul viaja para Marabá com Alef Manga, Diego Hernández, Patrick de Paula e Picco 14.04.26 12h37 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (15/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Copa Sudamericana, Liga dos Campões, Copa do Nordeste e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 15.04.26 7h00 É HOJE! Pressionado, Paysandu encara o Independência para seguir vivo na Copa Norte Após goleada sofrida, Papão deve ir novamente com time alternativo, mas reforçado, e trata duelo na Curuzu como decisivo por vaga no G-2 15.04.26 8h01 BRIGA JUDICIAL Justiça determina que Paysandu pague valores para Bruno Veiga . A liberação envolve quantias que haviam sido depositadas pelo clube como garantia da ação ao longo dos últimos anos. Clube pode recorrer. 14.04.26 19h51 Futebol Águia e Remo fazem duelo decisivo na Copa Norte em Marabá Leão precisa vencer para seguir vivo, enquanto Azulão joga por empate para garantir vaga na semifinal 15.04.26 8h00