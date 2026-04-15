João Fonseca volta a vencer Rinderknech e avança às quartas do ATP 500 de Munique

Com uma atuação imponente, João Fonseca superou Arthur Rinderknech nesta quarta-feira, 15, e está nas quartas de final do ATP 500 de Munique, na Alemanha. O brasileiro venceu o francês de 30 anos (26º do ranking) pela segunda vez em sete dias - a outra foi no Masters 1000 de Monte Carlo -, por 2 sets a 0, com parciais 6/3 e 6/2, em 1h21min de partida.

Agora, o carioca de 19 anos vai encarar o vencedor do duelo entre o belga Alexander Blockx (72°) e o americano Ben Shelton (número 6 do mundo), que é o cabeça de chave 2 do torneio alemão. Data e horário ainda serão definidos.

No primeiro set, Fonseca começou sob pressão e precisou lidar com dificuldades logo em seus games iniciais de saque. O brasileiro salvou break points importantes, incluindo momentos em que esteve em 15/40, mostrando firmeza nos pontos decisivos. Com boas soluções de fundo de quadra, especialmente com a direita na paralela, conseguiu escapar das investidas de Arthur Rinderknech e manter o equilíbrio após um início instável.

A partir daí, Fonseca elevou o nível e passou a controlar as ações. Conquistou a primeira quebra e abriu vantagem, mesmo ainda enfrentando resistência do francês, que tentou encurtar pontos subindo à rede. O brasileiro, porém, manteve consistência, confirmou seus games de saque com segurança e administrou a diferença até fechar a parcial em 6/3, com autoridade.

No segundo set, o cenário se repetiu em parte, com momentos de pressão no saque de Fonseca. O brasileiro voltou a mostrar resiliência ao salvar três break points em um mesmo game, mesmo diante de boas variações do adversário, como a curta que gerou dificuldades. Após escapar desse momento crítico, conseguiu retomar o controle e abriu vantagem no placar com games mais firmes.

Na reta final, Fonseca foi mais agressivo e aproveitou a queda de rendimento do francês. Pressionando o saque de Rinderknech, forçou erros  incluindo uma dupla-falta e um smash desperdiçado na rede  para conseguir a quebra decisiva. Com a vantagem, foi sólido no game final, confirmou o serviço e fechou o jogo ao converter o match-point.