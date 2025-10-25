João Fonseca vence Munar e atinge maior final da carreira no ATP 500 da Basileia Com o triunfo, o tenista de 19 anos, que atualmente é o número 46 do mundo, vai disputar sua primeira final de ATP no nível 500 Estadão Conteúdo 25.10.25 12h48 João Fonseca escreveu mais uma página histórica na carreira ao garantir vaga na final do ATP 500 da Basileia, na Suíça. O brasileiro superou o espanhol Jaume Munar na semifinal deste sábado por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 7/5, em 1h54 de partida, e entrou no top 35 do ranking mundial. Com o triunfo, o tenista de 19 anos, que atualmente é o número 46 do mundo, vai disputar sua primeira final de ATP no nível 500 neste domingo, diante do vencedor do confronto entre o francês Ugo Humbert, 24º no ranking, e o espanhol Alejandro Fokina, 18º. O primeiro set foi equilibrado do início ao fim. João Fonseca mostrou confiança desde os primeiros pontos, variando as jogadas e subindo à rede para definir pontos importantes. Mesmo pressionado nos games de devolução, o brasileiro manteve consistência no saque e sustentou o placar parelho, forçando Munar a se defender com atenção máxima. O tie-break foi o momento decisivo da parcial. Munar abriu o placar, mas o brasileiro cresceu em quadra, combinando agressividade com controle emocional. Com duas bolas vencedoras seguidas e precisão nos momentos-chave, ele levou a melhor e fechou o set em 7/6, saindo em vantagem na semifinal. No segundo set, Munar chegou a abrir 2 a 1 com a primeira quebra do jogo, mas João Fonseca não se abalou. O brasileiro manteve firmeza nos próprios serviços, atacou nos pontos críticos e conseguiu devolver a quebra. A partir daí, tomou as rédeas da partida, pressionando o espanhol e conquistando a quebra decisiva que abriu caminho para fechar a parcial em 7/5. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis ATP da Basileia João Fonseca Jaume Munar COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu recebe o Avaí na Curuzu e confronto entre os clubes é marcado pelo equilíbrio; veja números Papão tenta se manter vivo na Série B, contra um Avaí que possui chances mínimas de acesso 24.10.25 17h30 SÉRIE B Raio-x: Adversário do Paysandu, Avaí alia ataque eficiente e defesa disciplinada Time catarinense tem um dos melhores ataques da Série B e aposta em jogo direto e controle defensivo para encerrar a temporada com segurança 24.10.25 16h36 Futebol Atleta do Remo faz rifa para disputar Surdolimpíadas no Japão José Ribamar, nadador paraense, busca arrecadar R$ 25 mil para representar o Brasil nas Surdolimpíadas em Tóquio. 24.10.25 15h00 Corrida do Círio Especialistas dão dicas de preparação segura para a Corrida do Círio 2025 Médico e educador físico falam sobre cuidados à saúde e rotinas de treino. 24.10.25 12h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGÃO Remo vence a sexta seguida e pula para vice-liderança da Série B Cuiabá ainda chegou a assustar no segundo tempo, diminuindo com Carlos Alberto e pressionando nos minutos finais, mas o time azulino resistiu e garantiu o triunfo 24.10.25 23h36 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (25/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 25.10.25 7h00 É HOJE! Em clima fúnebre, Paysandu enfrenta o Avaí na Curuzu tentando despedida menos vexatória da Série B Com mais de 95,5% de chances de ser rebaixado, time bicolor precisa vencer todas as cinco partidas restantes e torcer para uma combinação improvável de resultados, o que nem os próprios jogadores acreditam 25.10.25 7h07 FUTEBOL Há 50 anos, Remo vencia o Flamengo de Zico no Maracanã Leão Azul conquistou feito histórico em 1975 ao derrotar o time de Zico e Júnior pela Divisão Principal do Brasileiro 25.10.25 8h00