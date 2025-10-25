Capa Jornal Amazônia
João Fonseca vence Munar e atinge maior final da carreira no ATP 500 da Basileia

Com o triunfo, o tenista de 19 anos, que atualmente é o número 46 do mundo, vai disputar sua primeira final de ATP no nível 500

Estadão Conteúdo

João Fonseca escreveu mais uma página histórica na carreira ao garantir vaga na final do ATP 500 da Basileia, na Suíça. O brasileiro superou o espanhol Jaume Munar na semifinal deste sábado por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 7/5, em 1h54 de partida, e entrou no top 35 do ranking mundial.

Com o triunfo, o tenista de 19 anos, que atualmente é o número 46 do mundo, vai disputar sua primeira final de ATP no nível 500 neste domingo, diante do vencedor do confronto entre o francês Ugo Humbert, 24º no ranking, e o espanhol Alejandro Fokina, 18º.

O primeiro set foi equilibrado do início ao fim. João Fonseca mostrou confiança desde os primeiros pontos, variando as jogadas e subindo à rede para definir pontos importantes. Mesmo pressionado nos games de devolução, o brasileiro manteve consistência no saque e sustentou o placar parelho, forçando Munar a se defender com atenção máxima.

O tie-break foi o momento decisivo da parcial. Munar abriu o placar, mas o brasileiro cresceu em quadra, combinando agressividade com controle emocional. Com duas bolas vencedoras seguidas e precisão nos momentos-chave, ele levou a melhor e fechou o set em 7/6, saindo em vantagem na semifinal.

No segundo set, Munar chegou a abrir 2 a 1 com a primeira quebra do jogo, mas João Fonseca não se abalou. O brasileiro manteve firmeza nos próprios serviços, atacou nos pontos críticos e conseguiu devolver a quebra. A partir daí, tomou as rédeas da partida, pressionando o espanhol e conquistando a quebra decisiva que abriu caminho para fechar a parcial em 7/5.

