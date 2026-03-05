João Fonseca vence belga na estreia em Indian Wells e enfrenta russo em busca de revanche Estadão Conteúdo 05.03.26 8h32 O brasileiro João Fonseca, atual 35º do ranking da ATP, superou o belga Raphael Collignon (77º) em sua estreia no Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, na madrugada desta quinta-feira, 5. Eles protagonizaram uma disputa acirrada, marcada por oscilações de desempenho e dores no pé direito do belga, que foi derrotado por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/4, em 1h42min de partida. Agora, o jovem tenista carioca de 19 anos enfrenta o russo Karen Khachanov, o 16º melhor do mundo, que eliminou o brasileiro no Masters de Paris no final do ano passado. Apesar da vitória de Fonseca no primeiro set no tie-break após 1h02min de disputa, a partida foi bastante equilibrada. A parcial de abertura do confronto teve quatro quebras de serviço, com dois momentos de perda de saque para cada tenista. Fonseca confirmou quatro games de serviço e Collignon cinco, o que levou a decisão para o desempate. Sete dos 12 games disputados chegaram à pontuação de 40-40, exigindo a disputa de vantagens para a definição dos vencedores em cada parcial. Diferente da primeira parcial, o segundo set foi definido por uma única quebra de serviço, que foi conquistada por Fonseca no terceiro game. Collignon precisou passar por atendimento médico por dores em seu pé direito após o breakpoint de João. O brasileiro dominou o segundo set confirmando todos os seus games de saque, buscando a vantagem em apenas dois deles. Ele confirmou a vitória com um game de serviço perfeito, sem ceder pontos a Collignon no último ciclo da partida. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Masters de Indian Wells João Fonseca estreia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Destaque do Remo, Alef Manga é o jogador com a maior nota de fevereiro, aponta site Jogador azulino somou a melhor média em cinco jogos no mês 04.03.26 12h47 futebol Janela internacional fecha, mas clubes brasileiros ganham período extra para contratações; entenda CBF abriu um período extra para movimentações entre as equipes brasileiras 04.03.26 11h47 mais esportes Tenista paraense é vice-campeã nas duplas no Circuito Nacional CBT Infantojuvenil Ao lado da baiana Helena Meireles, Sophia Silva conquistou o segundo lugar na categoria até 12 anos 04.03.26 10h57 Futebol CBF sorteia grupos da Copa Norte 2026; saiba os adversários de Remo, Paysandu e Águia Primeira rodada está prevista para os dias 25 ou 26 de março, com a fase de grupos se estendendo até 29 ou 30 de abril. 03.03.26 15h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES Enderson detona falta de critério e fala de Matheus Candançan e 'pressiona' árbitro de domingo 04.03.26 23h47 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (05/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, Campeonato Inglês, Copa Sulamericana, Série A saudita e Libertadores movimentam o futebol nesta quinta-feira 05.03.26 7h00 Futebol Destaque do Remo, Alef Manga é o jogador com a maior nota de fevereiro, aponta site Jogador azulino somou a melhor média em cinco jogos no mês 04.03.26 12h47 FUTEBOL Dirigente do Remo fala sobre contratações e detalha conversas com zagueiro e meia Lingard Vice-presidente do Remo, Glauber Gonçalves, explicou que existe conversas entre o clube e jogadores, mas que situação depende de uma força-tarefa 23.02.26 16h08