João Fonseca vê canadense abandonar no 3º set e é 2º brasileiro na semifinal de um ATP 500

Estadão Conteúdo

João Fonseca fez questão de ressaltar a força mental na estreia vitoriosa diante do francês Giovanni Mpetshi Perricard. E precisou, mais uma vez, de concentração e sangue frio para somar novo triunfo no ATP 500 da Basileia. Nesta sexta-feira, após quatro dias da estreia - ganhou o segundo jogo por WO -, o brasileiro começou errando muito e visivelmente irritado, mas após 'colocar a cabeça no lugar', buscou a virada diante do canadense Denis Shapovalov, que abandonou durante o terceiro set sem explicação, parciais de 3/6, 6/3 e 4/1, para alcançar a inédita semifinal de um torneio neste nível na carreira.

Depois de chegar às quartas em torneios dessa magnitude pela segunda vez na carreira, João Fonseca queria mais e se tornou o segundo brasileiro a alcançar as semifinais de um ATP 500, repetindo Thomaz Bellucci. O paulista alcançou a fase em 2011, em Acapulco, quando caiu diante do espanhol Nicolás Almagro na busca por vaga à decisão.

Shapovalov começou o jogo sofrendo com as devoluções do brasileiro e cometendo erros fáceis, logo permitindo um break point após dupla falta. Irritado, permitiu a quebra ao parar na rede.

João Fonseca vibrou com o 1 a 0, mas não aproveitou o serviço e viu o rival logo empatar em partida com início nervoso e erros em demasia. Os golpes do brasileiro não entravam, as decisões pareciam equivocadas e logo a desvantagem aumentou para 4 a 1 com seu oitavo erro não-forçado no jogo.

Com uma quebra de vantagem, bastou ao confortável canadense administrar o placar para fechar o primeiro set com 6 a 3 diante de um adversário visivelmente afobado e nervoso em quadra. Por vezes João Fonseca apareceu conversando sozinho e reclamando de suas falhas.

Precisando 'entrar no jogo', o garoto de 19 anos iniciou o segundo set com um triplo break point desfavorável de 0 a 40. Salvou todos após respirar fundo e buscar concentração. Vibrando mais, conseguiu sair do buraco.

Mais agressivo, João Fonseca conseguiu quebrar o serviço no quarto game e, diferentemente do primeiro set, não desperdiçou a vantagem a seguir ao abrir importantes 4 a 1. Na hora de embalar, contudo, a ansiedade pesou mais uma vez, os erros reapareceram e Shapovalov encostou com 4 a 3 e o saque.

O brasileiro, desta vez, não se abalou, quebrou em linda cruzada e depois deixou o jogo empatado ao devolver os 6 a 3 em Winner. Shapovalov se encaminhou ao s vestiários, enquanto João Fonseca se reuniu com seu córner para definir a melhor estratégia do set decisivo.

O começo da parcial veio com João Fonseca quebrando e virando para seu técnico apontando a cabeça, em clara mensagem de que recuperou a concentração na partida. Shapovalov já não e encontrava em quadra e até para confirmar o saque tinha enorme dificuldade. Chegou a reclamar da postura do oponente ao árbitro.

O irritado canadense se perdeu completamente e voltou a ter o serviço quebrado, ficando em desvantagem de 4 a 1. Foi novamente falar com o árbitro e optou por desistir a partida.

O próximo adversário do brasileiro poderia ser o bom Felix Auger-Aliassime, quinto favorito e 12º do ranking. Mas a desgastante reta final de temporada acabou pesando e o canadense abandonou diante do espanhol Jaume Munar após levar 6 a 3 no primeiro set e sentir um problema nas costas.

Esportes
