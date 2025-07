João Fonseca sobe para 47º e registra melhor posição da carreira no ranking da ATP

Mesmo sem entrar em quadra, João Fonseca subiu uma posição no ranking e voltou a registrar sua melhor colocação na lista da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), na atualização desta segunda-feira. O brasileiro ocupa agora a 47ª colocação, dentro do prestigiado Top 50.

Fonseca manteve os 1.116 pontos no ranking, mas galgou um degrau em razão da queda de outros tenistas, como o americano Marcos Giron e o espanhol Pedro Martínez. O brasileiro não entra em quadra desde que se despediu de Wimbledon na terceira rodada, no dia 4 deste mês.

A grande campanha logo em sua primeira participação na chave principal do Grand Slam britânico já tinha proporcionado um salto no ranking. Fonseca subira seis posições após Wimbledon, registrando, então, sua melhor colocação, a 48ª.

As subidas e as novas melhores marcas do tenista do ranking vêm sendo frequentes desde o ano passado, quando fez sua primeira temporada entre os profissionais. Ele começara 2024 na distante 730ª posição e terminou o ano na 145ª. Nesta temporada, entrou pela primeira vez no Top 100 ainda em janeiro. Após Wimbledon, passou a figurar no Top 50.

A tendência é que o brasileiro continue subindo no ranking até o fim desta temporada por ter poucos pontos a defender no calendário. A meta de Fonseca e sua equipe é entrar no Top 40 para ter chances de ser cabeça de chave nos torneios de Grand Slam. As quatro maiores competições do circuito contam com 32 pré-classificados, que têm a vantagem de não enfrentar adversários de melhor ranking nas primeiras rodadas.

É possível, portanto, que Fonseca esteja entre os 32 melhores do mundo até o início de janeiro para poder ser cabeça de chave no Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam da próxima temporada.

O tenista carioca, que completará 19 anos no fim de agosto, voltará a competir nos próximos dias, no Masters 1000 de Toronto, no Canadá. O torneio começa no domingo e Fonseca deve fazer sua estreia entre este dia e segunda-feira.

No ranking feminino, Beatriz Haddad Maia manteve o 21º posto, o mesmo da atualização anterior. A brasileira perdeu uma posição e saiu do Top 20 após a campanha em Wimbledon, quando se despediu na segunda rodada.

Confira a lista do Top 10 do ranking masculino:

1º - Jannik Sinner (ITA), 12.030 pontos 2º - Carlos Alcaraz (ESP), 8.600 3º - Alexander Zverev (ALE), 6.030 4º - Taylor Fritz (EUA), 5.035 5º - Jack Draper (ING), 4.650 6º - Novak Djokovic (SER), 4.130 7º - Lorenzo Musetti (ITA), 3.350 8º - Ben Shelton (EUA), 3.330 9º - Holger Rune (DIN), 3.250 10º - Andrey Rublev (RUS), 3.160 47º - João Fonseca (BRA), 1.116

Veja a lista do Top feminino:

1º - Aryna Sabalenka (BLR), 12.420 pontos 2º - Coco Gauff (EUA), 7.669 3º - Iga Swiatek (POL), 6.813 4º - Jessica Pegula (EUA), 6.423 5º - Mirra Andreeva (RUS), 5.163 6º - Qinwen Zheng (CHN), 4.553 7º - Amanda Anisimova (EUA), 4.470 8º - Madison Keys (EUA), 4.374 9º - Jasmine Paolini (ITA), 3.576 10º - Paula Badosa (ESP), 3.454