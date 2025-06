João Fonseca salta para 57ª colocação e conquista o melhor ranking da carreira

A participação de João Fonseca nesta edição de Roland Garros valorizou ainda mais o jovem tenista brasileiro no cenário mundial do tênis. Apesar da queda na terceira rodada do Grand Slam francês, ele avançou na lista da ATP e atingiu a sua melhor posição no ranking: 57º posto.

João ocupava a 65ª colocação e subiu oito degraus. A melhor posição do competidor carioca de 18 anos havia sido a de numero 59 no ranking atualizado no fim do mês de março. O ano de 2025 mostra a franca evolução do principal tenista nacional, que começou o ano como 113º na lista.

Para manter o embalo, João Fonseca volta a entrar em ação ainda este mês, quando vai participar do ATP 500 de Halle, na Alemanha. De acordo com o planejamento do seu estafe, ele também tem presença confirmada no ATP de Eastbourne, na Inglaterra.

Fonseca agora se aproxima do TOP 50 da lista. Recentemente, ele disse que tem como meta encerrar a temporada figurando entre os quarenta melhores tenistas do ranking da ATP.

Em Roland Garros, ele fez a sua estreia com uma contundente vitória sobre o polonês Hubert Hurcacz por 3 sets a 0. Na segunda rodada, em um jogo mais disputado, ele repetiu o placar de 3 sets a 0 ao superar o francês Pierre-Hughes Herbert. A queda na competição veio contra o britânico Jack Draper. Com um jogo bastante agressivo, o agora número 4 do mundo derrotou o brasileiro por 3 sets a 0.