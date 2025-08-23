João Fonseca no US Open: veja data e horário da estreia em Nova York Estadão Conteúdo 23.08.25 15h27 O brasileiro João Fonseca vai estrear no US Open na segunda-feira, o segundo dia de disputas da chave principal do último Grand Slam da temporada. O tenista de 19 anos deve entrar em quadra entre 13h30 e 14 horas, pelo horário de Brasília. Fonseca vai disputar a segunda partida da Grandstand, a terceira maior quadra do complexo de Flushing Meadows. O primeiro jogo do dia terá a experiente checa Petra Kvitova e a francesa Diane Parry a partir das 12h. A estreia do brasileiro acontecerá logo na sequência, ao fim da primeira partida. Portanto, não há horário definido para o início do jogo. Fonseca vai encarar o sérvio Miomir Kecmanovic. Será um confronto inédito no circuito. O brasileiro é o atual 44º do mundo, enquanto o futuro adversário é o 45º. "Acho que vai ser um bom jogo. Já cheguei a treinar com ele, mas vai ser a primeira vez em que vou jogar contra ele. É um bom jogador, que pode ganhar de qualquer um. Então tenho que ir preparado mentalmente e fisicamente para partir com tudo", projeta Fonseca. O brasileiro fará sua estreia na chave principal do US Open. No ano passado, foi eliminado ainda no qualifying, a fase preliminar. E, em 2023, brilhou ao se sagrar campeão da chave juvenil. BIA HADDAD NA TERÇA-FEIRA Com a definição da programação completa da segunda-feira, é certo que Beatriz Haddad Maia estreará na terça, último dia reservado para os jogos da primeira rodada. Ela enfrentará a a britânica Sonay Kartal, 51ª do mundo, em horário ainda a ser definido. Bia é a atual 20ª do mundo, mas deve cair para o 22º posto na atualização do ranking, na segunda-feira. Bia e Fonseca serão os únicos brasileiros a disputar as chaves de simples do US Open deste ano. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis US Open João Fonseca estreia data horário COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Pedro Rocha soma 14 gols na temporada e levanta debate sobre dependência do Remo Atacante é artilheiro da Série B, responsável por 12 pontos do clube, mas colunistas divergem sobre a necessidade de alternativas no setor ofensivo 23.08.25 10h00 SÉRIE B Remo treina em Belém com time definido para enfrentar o Coritiba Pedro Rocha está suspenso e quatro jogadores do meio-campo seguem entregues ao departamento médico 22.08.25 15h30 Mais esportes Paraense Michel Pereira busca recuperação no UFC após duas derrotas seguidas: 'Bem preparado' Paraense luta na madrugada deste sábado (23), no UFC Xangai, contra o norte-americano Kyle Daukaus 22.08.25 12h07 Futebol Após Eduardo Melo, Remo confirma a contratação de meia-atacante para a sequência da Série B Jogador já estava em Belém, onde realizou exames e assinou com a equipe azulina 22.08.25 8h47 MAIS LIDAS EM ESPORTES O DESAFIO Jogo entre Remo e Coritiba irá definir destinos; confira prováveis escalações O Leão, que não irá contar com seu artilheiro, Pedro Rocha, suspenso, precisa vencer para acalmar a torcida, que anda na bronca, principalmente com o treinador António Oliveira 23.08.25 8h00 SÉRIE B Pedro Rocha soma 14 gols na temporada e levanta debate sobre dependência do Remo Atacante é artilheiro da Série B, responsável por 12 pontos do clube, mas colunistas divergem sobre a necessidade de alternativas no setor ofensivo 23.08.25 10h00 PRECONCEITO Cássio desabafa após filha autista ser rejeitada em escolas de BH: 'Corta o coração' O jogador ainda ressaltou que o acompanhamento de um profissional é essencial para o aprendizado da filha 23.08.25 10h02 Campeonato Inglês Bournemouth x Wolves: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (23/08) pela Premier League Bournemouth e Wolverhampton jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 23.08.25 10h00