João Fonseca no US Open: veja data e horário da estreia em Nova York

Estadão Conteúdo

O brasileiro João Fonseca vai estrear no US Open na segunda-feira, o segundo dia de disputas da chave principal do último Grand Slam da temporada. O tenista de 19 anos deve entrar em quadra entre 13h30 e 14 horas, pelo horário de Brasília.

Fonseca vai disputar a segunda partida da Grandstand, a terceira maior quadra do complexo de Flushing Meadows. O primeiro jogo do dia terá a experiente checa Petra Kvitova e a francesa Diane Parry a partir das 12h.

A estreia do brasileiro acontecerá logo na sequência, ao fim da primeira partida. Portanto, não há horário definido para o início do jogo. Fonseca vai encarar o sérvio Miomir Kecmanovic. Será um confronto inédito no circuito. O brasileiro é o atual 44º do mundo, enquanto o futuro adversário é o 45º.

"Acho que vai ser um bom jogo. Já cheguei a treinar com ele, mas vai ser a primeira vez em que vou jogar contra ele. É um bom jogador, que pode ganhar de qualquer um. Então tenho que ir preparado mentalmente e fisicamente para partir com tudo", projeta Fonseca.

O brasileiro fará sua estreia na chave principal do US Open. No ano passado, foi eliminado ainda no qualifying, a fase preliminar. E, em 2023, brilhou ao se sagrar campeão da chave juvenil.

BIA HADDAD NA TERÇA-FEIRA Com a definição da programação completa da segunda-feira, é certo que Beatriz Haddad Maia estreará na terça, último dia reservado para os jogos da primeira rodada. Ela enfrentará a a britânica Sonay Kartal, 51ª do mundo, em horário ainda a ser definido. Bia é a atual 20ª do mundo, mas deve cair para o 22º posto na atualização do ranking, na segunda-feira.

Bia e Fonseca serão os únicos brasileiros a disputar as chaves de simples do US Open deste ano.

Esportes
