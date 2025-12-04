Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right

João Fonseca fecha com Mercado Livre e aumenta a lista de patrocinadores

Estadão Conteúdo

O carioca João Fonseca, grande promessa do tênis nacional, fechou com mais um patrocinador. O Mercado Livre, agora, apoia o atleta de maneira oficial. "É muito especial estar ao lado de uma marca como o Mercado Livre, que está no dia a dia de tantos brasileiros. É o início de uma relação que já começou de uma maneira muito criativa e está me motivando a ir com ainda mais confiança para a nova temporada", disse João Fonseca.

A campanha do anúncio da parceria mostra João Fonseca recebendo uma máquina de cortar o cabelo, em uma entrega do Mercado Livre. O atleta prometeu raspar o cabelo nas férias depois de conquistar o título do ATP 500 da Basileia. A promessa do tenista viralizou nas redes sociais.

"Estamos muito felizes e orgulhosos em anunciar que agora o João faz parte do time Mercado Livre. Ele representa exatamente o que acreditamos como marca: um talento brasileiro com potencial global, querido pelo público e com uma história que inspira todas as gerações", afirmou Iuri Maia, diretor de Estratégia de Marca do Mercado Livre.

João Fonseca, com apenas 19 anos, já é valorizado no mercado publicitário. Além do Mercado Livre, o atleta é patrocinado pelas seguintes marcas: ON Running, Rolex, XP Investimentos, JF Living e Yonex Tennis.

O tenista brasileiro encerrou a temporada na vigésima quarta posição do ranking da ATP. Na história do tênis masculino nacional, João Fonseca, por enquanto, só fica atrás de Gustavo Kuerten (que foi número 1 do mundo no fim de 2000) e de Thomaz Bellucci (21º da ATP, no mês de julho de 2010).

Neste ano de 2025, João Fonseca conquistou dois títulos: o ATP 250 de Buenos Aires e o ATP 500 da Basileia. Ele iniciou a temporada na 145ª colocação do ranking da ATP.

Agora neste mês de dezembro, João Fonseca fará uma partida de exibição contra o atual número um do ranking mundial, o espanhol Carlos Alcaraz, no dia 8, em Miami, nos Estados Unidos.

tênis

João Fonseca

patrocinadores
Esportes
