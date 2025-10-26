João Fonseca fatura R$ 2,9 milhões e sobe para 28ª posição do ranking com título na Basileia

João Fonseca venceu o espanhol Alejandro Davidovich Fokina por 2 sets a 0, parciais de 6-3 e 6-4, na final do ATP 500 da Basileia, na Suíça. Este é apenas o segundo - e até então maior em termos de expressão - título da elite conquistado por Fonseca. O primeiro veio no saibro do ATP 250 de Buenos Aires, em fevereiro deste ano.

Com os 500 pontos conquistados com o título nas quadras rápidas da Suíça, Fonseca dará um salto no ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), que será atualizado nesta segunda-feira. O brasileiro, que começou a semana em 46º, será o 28º da lista.

Isso fará dele o quarto homem brasileiro mais bem colocado no ranking da ATP em toda a história, atrás de Fernando Meligeni (25), Thomaz Koch (24), Thomaz Bellucci (21) e Gustavo Kuerten (1).

Além disso, Fonseca leva para a casa o prêmio de 471,8 mil euros (R$ 2,9 milhões pela cotação atual). Só em 2025, seu primeiro ano completo no circuito, Fonseca ganhou mais de US$ 1,5 milhão em premiações de torneios.