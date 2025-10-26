João Fonseca fatura R$ 2,9 milhões e sobe para 28ª posição do ranking com título na Basileia Estadão Conteúdo 26.10.25 14h03 João Fonseca venceu o espanhol Alejandro Davidovich Fokina por 2 sets a 0, parciais de 6-3 e 6-4, na final do ATP 500 da Basileia, na Suíça. Este é apenas o segundo - e até então maior em termos de expressão - título da elite conquistado por Fonseca. O primeiro veio no saibro do ATP 250 de Buenos Aires, em fevereiro deste ano. Com os 500 pontos conquistados com o título nas quadras rápidas da Suíça, Fonseca dará um salto no ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), que será atualizado nesta segunda-feira. O brasileiro, que começou a semana em 46º, será o 28º da lista. Isso fará dele o quarto homem brasileiro mais bem colocado no ranking da ATP em toda a história, atrás de Fernando Meligeni (25), Thomaz Koch (24), Thomaz Bellucci (21) e Gustavo Kuerten (1). Além disso, Fonseca leva para a casa o prêmio de 471,8 mil euros (R$ 2,9 milhões pela cotação atual). Só em 2025, seu primeiro ano completo no circuito, Fonseca ganhou mais de US$ 1,5 milhão em premiações de torneios. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis ATP 500 da Basileia João Fonseca ranking COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo enfrenta a Chapecoense-SC no Baenão pela 34ª rodada da Série B Duelo será um confronto direto entre equipes que brigam pelo acesso à elite do futebol brasileiro 26.10.25 14h04 judô Irmãos judocas se destacam no esporte e sonham com as Olimpíadas Ravi e Raira Botega iniciam trajetória no esporte juntos 26.10.25 9h00 TRADIÇÃO Mais de 6 mil atletas participam da 40ª Corrida do Círio nas ruas de Belém neste domingo O pódio do primeiro lugar, tanto do masculino quanto do feminino, ficou por conta de dois cearenses 26.10.25 8h50 Paysandu Torcedores do Paysandu apontam responsáveis pelo colapso na Série B 2025: 'Fracasso tem sobrenome' James Leão e Paulo Wallace apontam erros na montagem do elenco e na condução da diretoria, que levaram o Papão ao fundo da tabela da Série B. 26.10.25 8h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES Paysandu Torcedores do Paysandu apontam responsáveis pelo colapso na Série B 2025: 'Fracasso tem sobrenome' James Leão e Paulo Wallace apontam erros na montagem do elenco e na condução da diretoria, que levaram o Papão ao fundo da tabela da Série B. 26.10.25 8h30 JOGOU A TOALHA? Após derrota, Márcio Fernandes diz que Paysandu precisa começar a planejar 2026 O treinador reconheceu que a queda é praticamente irreversível e criticou a falta de organização do clube, afirmando que a “ruína” do time começou no fim do ano passado 25.10.25 21h37 FUTEBOL Há 50 anos, Remo vencia o Flamengo de Zico no Maracanã Leão Azul conquistou feito histórico em 1975 ao derrotar o time de Zico e Júnior pela Divisão Principal do Brasileiro 25.10.25 8h00 Futebol Médico do Remo comenta a cirurgia do goleiro Marcelo Rangel e detalha recuperação Doutor Jean Klay fez questão de detalhar os pontos importantes da recuperação do goleiro, que está na sua segunda temporada no Remo 26.10.25 8h00