João Fonseca estreia contra espanhol e pode reencontrar Djokovic nas oitavas de Wimbledon Em caso de vitória na estreia, Fonseca vai enfrentar o vencedor de Jesper de Jong e Rinky Hijikata Estadão Conteúdo 26.06.26 11h52 João Fonseca (Instagram @rolandgarros) João Fonseca conheceu nesta sexta-feira o caminho que vai precisar trilhar nesta edição do Grand Slam de Wimbledon. O seu adversário de estreia vai ser Roberto Bautista. O espanhol de 38 anos, que já frequentou o Top-10 do ranking, atualmente figura na 163ª posição. Caso mantenha o seu favoritismo e avance no torneio, o brasileiro poderá reencontrar o sérvio Novak Djokovic nas oitavas de final. A competição terá o seu início já nesta segunda-feira, mas o confronto entre o jovem tenista carioca contra o rival veterano ainda não tem data e horário definidos pela organização. Bautista faz sua temporada de despedida e obteve apenas quatro vitórias de nível ATP este ano. Os dois se enfrentam pela primeira vez. Em caso de vitória na estreia, Fonseca vai enfrentar o vencedor de Jesper de Jong e Rinky Hijikata. Pelo chaveamento, a dificuldade teoricamente pode aumentar a partir da terceira rodada com a possibilidade de encara Andrey Rublev. O 13º da lista da ATP estreia contra o russo Roman Safiullin (127º). Na única vez que enfrentou Rublev, o brasileiro, no entanto, surpreendeu. Com uma grande atuação, ele superou o rival em partida válida pelo Australian Open com um contundente 3 a 0. A vitória histórica aconteceu em Melbourne. O jogo mais esperado, no entanto, opõe Djokovic e Fonseca na fase de oitavas de final. A partida repetiria o duelo entre os dois competidores, que se encontraram recentemente em Roland Garros. Em um jogo épico, o brasileiro superou o heptacampeão de Wimbledon por 3 sets a 2, parciais de 4/6, 4/6, 6/3, 7/5 e 7/5 num confronto que teve a duração de 4h54. Com foco em fazer uma boa participação no Major inglês, Fonseca está aprimorando tanto a parte física como técnica. Ele desistiu de participar do ATP 250 de Eastbourne, que serviria como adaptação para o piso de grama em Wimbledon para tratar um desconforto no ombro direito. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Wimbledon Fonseca Djokovic COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol No centro de Miami, futebol une imigrantes e turistas durante a Copa do Mundo Estrangeiros que vivem na cidade relatam o impacto do Mundial e compartilham suas torcidas para a competição 26.06.26 13h42 futebol Paysandu e Santa Cruz voltam a se enfrentar após cerca de cinco anos na Série C; relembre Último confronto entre as equipes aconteceu em 2021, ainda sem público na Curuzu, e terminou com vitória do Papão por 1 a 0 26.06.26 12h11 MMA Sport Club Cris Cyborg anuncia despedida do MMA e coloca legado em jogo na PFL contra Ketlen Vieira 26.06.26 11h34 Futebol Papão tem tabu para defender amanhã 26.06.26 11h24 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Diretor do Paysandu lança livro que resgata a história de 15 ídolos que marcaram o Papão 'Os Imortais da Curuzu' será lançado no domingo (28), em Belém, e reúne crônicas sobre atletas que fizeram parte da trajetória bicolor entre as décadas de 1950 e 2006. 26.06.26 9h56 futebol Paysandu e Santa Cruz voltam a se enfrentar após cerca de cinco anos na Série C; relembre Último confronto entre as equipes aconteceu em 2021, ainda sem público na Curuzu, e terminou com vitória do Papão por 1 a 0 26.06.26 12h11 futebol Alex Escobar deixa cobertura da Copa do Mundo após passar mal ao vivo: 'Não me sinto seguro' Apresentador informou que os exames não apontaram nenhum problema grave, mas optou por se afastar para cuidar da saúde 26.06.26 10h52 mais esportes Em jogo equilibrado, Remo perde para o Paysandu na Copa Verão de Basquete Papão superou a equipe azulina por apenas três pontos na última quinta-feira (25) 26.06.26 10h28