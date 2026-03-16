João Fonseca enfrenta algoz Marozsan e pode encarar Alcaraz na 2ª rodada de dura chave em Miami A estreia do João Fonseca, ao meio-dia (de Brasília) desta terça-feira, já prega um adversário perigoso Estadão Conteúdo 16.03.26 17h17 O sorteio da chave de simples do Masters 1000 de Miami não foi nada generoso com João Fonseca. Mesmo o prodígio pregando que quer jogar sempre com os nomes mais poderosos do circuito, o brasileiro terá pedreiras desde a estreia e já com possível cruzamento diante do líder do ranking, Carlos Alcaraz, na segunda rodada. A estreia do João Fonseca, ao meio dia (de Brasília) desta terça-feira, já prega um adversário perigoso. Ele reencontrará o húngaro Fabian Marozsan, atualmente 46º do mundo e para o qual saiu derrotado no único embate da carreira, na estreia do Aberto de Roma de 2025, em sets diretos, parciais de 6/3 e 7/6. O grande ritmo apresentado em Indian Wells - caiu em dois tie-breaks para Jannik Sinner, nas oitavas - terá de se repetir nesta segunda semana seguida de torneio a nível ATP 1000. João Fonseca defende 50 pontos da ida à terceira rodada em 2025 e só teria rivais melhor ranqueados na chave a partir da segunda rodada. Na projeção da dura chave de Miami, o brasileiro, atual 39º do mundo, encararia o empolgado Alcaraz - uma derrota no ano - se superar a estreia. Caso sua evolução se mantenha, o norte-americano Sebastian Korda, 36º do mundo, seria o oponente da terceira fase. Derrotado pelo atleta verde e amarelo na segunda rodada em Indian Wells, o russo Karen Khachanov (15) poderia aparecer pelo caminho em confronto das oitavas de final, na qual também há a possibilidade de encarar o italiano Luciano Darderi (18º). Uma possível quartas de final seria diante do norte-americano Taylor Fritz (7º) ou o norueguês Casper Ruud (12), enquanto os adversários mais fortes previstos em semifinal inédita de um Masters 1000 seriam o italiano Lorenzo Musetti (5º) ou o australiano Alex de Minaur (6º). A sonhada revanche contra o italiano Jannik Sinner (2º), ocorreria somente na decisão, na qual o alemão Alexander Zverev (3º) também surge como possibilidade. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Masters 1000 de Miami João Fonseca Fabian Marozsan Carlos Alcaraz COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Remo se prepara em Curitiba para enfrentar o Flamengo pelo Brasileirão Equipe azulina permanece no Paraná após derrota para o Coritiba e faz preparação para o duelo da próxima quinta-feira (19) 16.03.26 12h52 FUTEBOL Contra o Remo, atacante Pedro pode alcançar marca histórica no Flamengo; saiba detalhes Atacante rubro-negro pode ultrapassa Gabigol e se tornar o maior artilheiro do clube no século XXI 16.03.26 12h43 futebol Remo se une a Flamengo e Grêmio em articulação por reunião para discutir gestão da Libra Clubes convocaram assembleia para debater rumos da liga e revisar contratos de direitos de transmissão do Brasileirão 16.03.26 11h13 futebol Pikachu analisa derrota do Remo e projeta jogo contra o Flamengo: 'A gente tem que ter ambição' Jogador azulino lamentou o resultado e disse que o time tem pecado nos detalhes 16.03.26 10h23 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Remo deve anunciar atacante antes de duelo contra o Flamengo, diz jornalista Time azulino está no mercado em busca de reforços para a sequência da temporada e pode anunciar um novo jogador nesta semana 16.03.26 9h36 FUTEBOL Última chance a Neymar? Ancelotti convoca seleção brasileira para amistosos nos EUA Os amistosos do fim deste mês, contra França, dia 26, e Croácia, dia 31, podem servir para tirar algumas dúvidas que ainda estão na cabeça do treinador italiano 16.03.26 8h42 futebol Remo se une a Flamengo e Grêmio em articulação por reunião para discutir gestão da Libra Clubes convocaram assembleia para debater rumos da liga e revisar contratos de direitos de transmissão do Brasileirão 16.03.26 11h13 PÓS-JOGO Condé vê evolução no Remo apesar de nova derrota: 'mais agressiva' Técnico muda esquema com dois atacantes, elogia postura competitiva do Leão após revés para o Coritiba 15.03.26 22h07