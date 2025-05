João Fonseca é surpreendido por Jesper de Jong e cai na estreia do Challenger de Estoril

Após ser derrotado na segunda rodada do Masters 1000 de Madri, João Fonseca não conseguiu acompanhar o bom desempenho do holandês Jesper de Jong e foi eliminado logo na estreia do Challenger 175 de Estoril, em Portugal. O 93º colocado do ranking da ATP praticamente não deu chances ao brasileiro, 65º do mundo, nesta quarta-feira, e venceu por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 7/5, em 1h16 de partida.

Nas oitavas de final, De Jong, 24 anos, vai enfrentar o espanhol Bernabe Zapata Miralles, 380º colocado no ranking da ATP. O tenista de 28 anos, que saiu do qualificatório, derrotou o português Jaime Faria por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 7/6 (7/2). O Challenger de Estoril dá 175 pontos ao campeão.

Apesar do apoio da torcida brasileira presente em peso nas arquibancadas, João Fonseca iniciou a partida desconcentrado e, abusando dos erros, teve seu serviço quebrado logo no segundo game. De Jong neutralizou o jovem de 18 anos, impedindo-o de atacar, e abriu 3 a 0 no primeiro set sem encontrar muita resistência. Fonseca até esboçou uma reação, mas o adversário manteve a pegada, acertou 79% dos saques - contra 67% do brasileiro - e fechou o set em 6/2, com outra quebra no oitavo game.

A segunda parcial foi mais equilibrada. No início, De Jong manteve uma atuação impecável, enquanto o jovem de 18 anos se mostrava incapaz de reagir à pressão intensa exercida pelo adversário. Assim, o holandês novamente quebrou o serviço de Fonseca no segundo game, confirmou o seguinte e abriu 3 a 0 de vantagem.

Quando o jogo caminhava para uma dura e rápida derrota, João Fonseca reagiu e entrou no jogo no quarto game. Após confirmar o seu saque, o prodígio quebrou o serviço de De Jong e igualou o set em 3/3. A partida voltou a se equilibrar, com os dois tenistas confirmando seus serviços até o 11º game, mas prevaleceram as variações de jogadas e boa defesa de De Jong, que se impôs na reta final, aproveitou seus dois match points para quebrar o saque do brasileiro e fechar o jogo em 7/5.

O torneio, que começou no domingo e vai até dia 4 de maio, foi rebaixado para challenger nesta temporada, mas retorna ao posto de ATP no ano que vem. Depois de Estoril, João Fonseca joga o Masters 1000 de Roma, entre os dias 7 e 18 de maio. O torneio italiano antecede a estreia do próximo Grand Slam, em Roland Garros, no dia 25 de maio.

BIA HADDAD PERDE Beatriz Haddad Maia não conseguiu passar das quartas de final do torneio de duplas do WTA 1000 de Madri. Ao lado da alemã Laura Siegemund, a brasileira saiu derrotada da quadra por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 6/3, diante da taiwanesa Su Hsieh e da letã Jelena Ostapenko, cabeças de chave número três, nesta quarta-feira, na Espanha.

No primeiro set, a dupla formada por Hsieh e Ostapenko chegou a quebrar dois serviços e abrir 5/1 de vantagem, mas Haddad e Siegemund buscaram a reação, igualaram em 5/5, mas não conseguiram manter a constância nos games decisivos e caíram por 7/5. Na segunda parcial, a brasileira e a alemã também saíram atrás, por 4/1, e novamente reagiram com uma quebra, mas perderam por 6/3, dando adeus ao torneio.

Na chave de simples, Bia Haddad havia sido eliminada pela suíça Belinda Bencic, por 2 sets a 1, ainda na segunda rodada, dando sequência a uma temporada abaixo das expectativas - ela vai deixar o top 20 do ranking da WTA na próxima atualização. Nas duplas, a brasileira ainda busca o primeiro título em parceria com Laura Siegemund.