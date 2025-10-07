Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

João Fonseca é confirmado no Rio Open de 2026: 'Sonho começou aqui'

Atual número 43 do mundo e número 1 do Brasil, Fonseca é destaque de sua geração

Estadão Conteúdo
fonte

João Fonseca perdeu por 3 sets a 0 do 5º melhor do mundo (Reprodução / Instagram @joaoffonseca)

Principal nome do tênis brasileiro e promessa da modalidade, João Fonseca está confirmado para a disputa do Rio Open, em 2026. O torneio ATP 500 acontece entre os dias 14 e 22 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro, na capital fluminense. Em 2023, o carioca fez sua estreia no circuito justamente na competição em sua cidade natal.

Atual número 43 do mundo e número 1 do Brasil, Fonseca é destaque de sua geração e o mais jovem tenista dentro do top 100. No início deste ano, o carioca conquistou o seu primeiro título de ATP em Buenos Aires, se tornando o mais jovem brasileiro a conquistar um título na Era Aberta da ATP e o sul-americano mais jovem desde Perez-Roldan em 1987.

Outros títulos de Fonseca incluem o Next Gen ATP Finals, torneio que reúne os melhores tenistas sub-20 do mundo em Jeddah, e os challengers de Phoenix, Camberra e Lexington. Em seu segundo ano como profissional, e o primeiro nos torneios de elite da ATP, ele disputou os quatro Grand Slams do ano e venceu partidas em todos.

Sua conexão com o Rio Open se iniciou ainda na infância, quando se tornou um fã definitivo de tênis no torneio. O brasileiro esteve com a família para assistir aos jogos logo na primeira edição, em 2014, quando Rafael Nadal esteve entre as atrações. Desde então, acompanhou todas as edições, seja como espectador ou nas quadras.

"O sonho começou aqui", destacou o Rio Open, no anúncio. Em 2022, foi sparring oficial do torneio, treinando na edição que recebeu nomes como Carlos Alcaraz e Matteo Berrettini. No ano seguinte, recebeu um convite da organização para disputar a chave principal do ATP 500, fazendo a sua estreia em um ATP, em casa.

Fonseca começou a ganhar destaque no circuito com a sua campanha no Rio Open, em 2024. Naquel ocasião, eliminou Arthur Fils e Cristian Garin no caminho até as quartas de final. Em 2025, retornou por uma terceira vez ao torneio após a conquista em Buenos Aires, mas foi eliminado de forma precoce, ainda na estreia, diante de Alexandre Müller, da França.

"O Rio Open é um torneio muito especial para mim, que representa diferentes experiências na minha vida. Já fui como torcida, como sparring e foi onde joguei meu primeiro ATP. Criei muita vivência vendo grandes jogadores e tênis do alto nível de perto, e foi o lugar que me inspirou a querer jogar tênis. Estou animado para disputar mais uma edição em casa, diante da minha família, amigos e toda a torcida brasileira", afirmou o carioca.

"A história do João se mistura com a do Rio Open - ele iniciou a carreira aqui e nos acompanha desde a primeira edição. É raro um jogador ter a oportunidade de disputar um ATP 500 praticamente no quintal de casa. Vivemos um momento especial e gratificante com o João impulsionando ainda mais o esporte em uma fase de ascensão tanto do Rio Open quanto do tênis no país", pontuou Luiz Carvalho, diretor do torneio.

João Fonseca se junta ao já confirmado Lorenzo Musetti, top 10 do mundo e medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de 2024, no Rio Open 2026. Outros nomes serão confirmados pela organização do evento ao longo dos próximos meses.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

tênis

Rio Open

João Fonseca
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Atacante paraense de 16 anos assina contrato profissional com o Flamengo

Emanuel Silva é natural de Marabá, mas atua nas categorias de base do clube carioca há seis anos.

07.10.25 13h53

Mais esportes

Ananindeua recebe competição de powerlifting neste mês; veja como se inscrever

Copa Rinoceronte de Levantamento Terra será dia 19 de outubro.

07.10.25 13h39

Futebol

Com novo executivo, Águia de Marabá inicia planejamento para 2026: 'Entrar para ser campeão'

Ex-goleiro Diego Martins é o novo dirigente do Azulão e promete montar elenco competitivo para buscar título na próxima temporada

07.10.25 12h00

Futsal

Portel define campeões do Futsal de Base 2025; veja vencedores e artilheiros

Disputa envolveu equipes masculinas e femininas, do Sub-11 ao Sub-17, e mobilizou a comunidade.

07.10.25 11h37

MAIS LIDAS EM ESPORTES

BATALHA

Com desfalques na zaga e no ataque, Paysandu encara Botafogo-SP com a esperança de sair da lanterna

O Papão soma 26 pontos e chega à reta final com a missão de somar vitórias praticamente em sequência para manter viva a esperança de permanência

07.10.25 7h07

Deixou saudade?

Ex-goleiro do Paysandu e do Remo está quase eliminado na Série C: 'os números falam tudo'

Thiago Coelho atuou no futebol paraense por cinco anos e defendeu os times da capital

06.10.25 17h33

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (07/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

A Série B do Brasileirão movimenta o futebol nesta segunda-feira

07.10.25 7h00

TABU

Remo busca vencer o Athletico-PR pela 1ª vez na história para entrar na briga pelo G-4 da Série B

Partida ocorre nesta quinta-feira (9), às 21h35, no estádio Baenão, em Belém, pela 31ª rodada da Segundona.

07.10.25 11h05

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda