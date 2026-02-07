João Fonseca conhece caminho para defender título em Buenos Aires e folga na 1ª rodada Estadão Conteúdo 07.02.26 19h22 João Fonseca está perto de voltar às quadras pela primeira vez depois da eliminação na estreia do Australian Open. O tenista brasileiro conheceu, neste sábado, o chaveamento do seu próximo torneio, o ATP 250 de Buenos Aires. Fonseca chega ao torneio argentino com a missão de defender o título do ano passado. Em 2025, o brasileiro passou por quatro tenistas locais e superou Francisco Cerúndolo na decisão para se sagrar campeão da chave de simples. Na primeira rodada, João irá folgar e aguardar o vencedor do duelo entre Facundo Diaz Acosta, da Argentina, e Alejandro Tabilo, do Chile, para descobrir o seu adversário inicial. Um possível reencontro com Cerundolo aconteceria em uma eventual semifinal do ATP de Buenos Aires. Já na grande final, o rival mais bem ranqueado de João Fonseca seria o italiano Luciano Darderi, número 23 do mundo. No momento, Fonseca ocupa a 34ª posição da ATP. Além da conquista na capital argentina, o carioca de 19 anos possui um título no ATP 500 da Basileia, também vencido em 2025. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis ATP 250 de Buenos Aires João Fonseca COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Sócio-diretor da Volt fala da nova camisa do Remo e do processo de fabricação Fernando Kleimmann conversou com equipe de O Liberal sobre o balanço da Volt nesse período fornecendo material esportivo ao Remo 07.02.26 8h00 Futebol Parazão usa pausa técnica para alertar torcedores sobre descarte de lixo nos estádios Ação faz parte da iniciativa “Parada pelo Clima”, realizada pela Federação Paraense de Futebol (FPF) e o Terra FC 06.02.26 16h12 FUTEBOL Tudo definido! FPF divulga tabela do Parazão e última rodada será no domingo de Carnaval Jogos que definirão os classificados e rebaixados do Parazão serão disputados no dia 15 de fevereiro 06.02.26 15h29 Futebol Remo inicia a venda geral de ingressos para o clássico Re-Pa; veja valores Bilhetes podem ser adquiridos de forma presencial, em qualquer loja oficial do clube, ou online, pelo site tickzi.com. 06.02.26 12h13 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (07/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 07.02.26 7h00 Futebol Sócio-diretor da Volt fala da nova camisa do Remo e do processo de fabricação Fernando Kleimmann conversou com equipe de O Liberal sobre o balanço da Volt nesse período fornecendo material esportivo ao Remo 07.02.26 8h00 Campeonato Mineiro Atlético-MG x Athletic: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (07) pelo Campeonato Mineiro Atlético-MG e Athletic-MG jogam pelo Campeonato Mineiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 07.02.26 17h30 Futebol De olho na liderança do Parazão, Castanhal recebe a Tuna no novo Maximino Porpino O Japiim da Estrada quer se manter no topo e frear a ascensão da Águia, que vem de vitória no clássico contra o Paysandu 07.02.26 8h00