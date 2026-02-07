Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

João Fonseca conhece caminho para defender título em Buenos Aires e folga na 1ª rodada

Estadão Conteúdo

João Fonseca está perto de voltar às quadras pela primeira vez depois da eliminação na estreia do Australian Open. O tenista brasileiro conheceu, neste sábado, o chaveamento do seu próximo torneio, o ATP 250 de Buenos Aires.

Fonseca chega ao torneio argentino com a missão de defender o título do ano passado. Em 2025, o brasileiro passou por quatro tenistas locais e superou Francisco Cerúndolo na decisão para se sagrar campeão da chave de simples.

Na primeira rodada, João irá folgar e aguardar o vencedor do duelo entre Facundo Diaz Acosta, da Argentina, e Alejandro Tabilo, do Chile, para descobrir o seu adversário inicial.

Um possível reencontro com Cerundolo aconteceria em uma eventual semifinal do ATP de Buenos Aires. Já na grande final, o rival mais bem ranqueado de João Fonseca seria o italiano Luciano Darderi, número 23 do mundo.

No momento, Fonseca ocupa a 34ª posição da ATP. Além da conquista na capital argentina, o carioca de 19 anos possui um título no ATP 500 da Basileia, também vencido em 2025.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

tênis

ATP 250 de Buenos Aires

João Fonseca
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Sócio-diretor da Volt fala da nova camisa do Remo e do processo de fabricação

Fernando Kleimmann conversou com equipe de O Liberal sobre o balanço da Volt nesse período fornecendo material esportivo ao Remo

07.02.26 8h00

Futebol

Parazão usa pausa técnica para alertar torcedores sobre descarte de lixo nos estádios

Ação faz parte da iniciativa “Parada pelo Clima”, realizada pela Federação Paraense de Futebol (FPF) e o Terra FC

06.02.26 16h12

FUTEBOL

Tudo definido! FPF divulga tabela do Parazão e última rodada será no domingo de Carnaval

Jogos que definirão os classificados e rebaixados do Parazão serão disputados no dia 15 de fevereiro

06.02.26 15h29

Futebol

Remo inicia a venda geral de ingressos para o clássico Re-Pa; veja valores

Bilhetes podem ser adquiridos de forma presencial, em qualquer loja oficial do clube, ou online, pelo site tickzi.com.

06.02.26 12h13

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (07/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Premier League, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

07.02.26 7h00

Futebol

Sócio-diretor da Volt fala da nova camisa do Remo e do processo de fabricação

Fernando Kleimmann conversou com equipe de O Liberal sobre o balanço da Volt nesse período fornecendo material esportivo ao Remo

07.02.26 8h00

Campeonato Mineiro

Atlético-MG x Athletic: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (07) pelo Campeonato Mineiro

Atlético-MG e Athletic-MG jogam pelo Campeonato Mineiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

07.02.26 17h30

Futebol

De olho na liderança do Parazão, Castanhal recebe a Tuna no novo Maximino Porpino

O Japiim da Estrada quer se manter no topo e frear a ascensão da Águia, que vem de vitória no clássico contra o Paysandu

07.02.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda