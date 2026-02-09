João Fonseca confirma melhora física para defesa de título em Buenos Aires: 'Agora estou 100%' João também avaliou sua temporada de 2025 e explicou os ensinamentos que ele tirou no seu segundo ano como profissional. Estadão Conteúdo 09.02.26 18h18 João Fonseca se encontra na Argentina para a disputa do ATP 250 de Buenos Aires. O tenista brasileiro, que foi campeão do torneio no ano passado, falou sobre sua atual condição física para defender o título em 2026. "Não consegui ter um bom começo de ano por problemas físicos, mas agora já estou 100% e jogando em um bom nível no saibro. Comecei treinando no Rio (de Janeiro) e agora consegui treinar aqui ontem e hoje também, então é muito bom estar aqui jogando um bom tênis", contou o carioca de 19 anos em coletiva de imprensa. "Defender um título e ter essas experiências é para poucas pessoas, acho que é preciso curtir essas vivências, então vim aqui para desfrutar, tentar jogar o meu melhor tênis e tentar ganhar novamente", completou. Em 2025, Fonseca se sagrou campeão em Buenos Aires eliminando quatro argentinos em sua campanha vitoriosa. Na decisão, ele bateu Francisco Cerúndolo por 2 sets a 0, em parciais de 6/4 e 7/6 (7/1). João também avaliou sua temporada de 2025 e explicou os ensinamentos que ele tirou no seu segundo ano como profissional. "Obviamente no ano eu tive altos e baixos, graças a Deus mais altos que baixos. Tive momentos em que pensei mais, fiquei mais pressionado, mais expectativas da minha parte. No final do ano ganhei Basel, que foi um torneio difícil, o meu primeiro título de ATP 500", disse o tenista. "Acho que terminei o ano muito mais experiente, maduro, sabendo lidar um pouco melhor com esse nível do Top 100 e sabendo que tenho que trabalhar cada vez mais para subir da posição que estou e alcançar o meu sonho de ser número 1 do mundo e ganhar Grand Slams", finalizou. Atual 33º colocado do ranking de simples da ATP, João Fonseca aguarda o vencedor do jogo entre o argentino Facundo Díaz Acosta e o chileno Alejandro Tabilo para descobrir o seu adversário na estreia em Buenos Aires. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis ATP de Buenos Aires João Fonseca COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Atlético-MG x Remo: veja quantos ingressos já foram vendidos para o confronto na Arena MRV Pressionado, Galo recebe o Remo em Belo Horizonte (MG). Os dois clubes ainda não venceram na competição 09.02.26 16h33 FUTEBOL Pkachu do Leão! Jogador é flagrado cantando música da maior organizada do Remo Yago Pikachu atuou pelo Paysandu e hoje veste a camisa do Remo 09.02.26 14h43 Futebol FPF libera áudios do VAR do Re-Pa e árbitro explica gol anulado do Paysandu: ‘Ele ganha vantagem’ Segundo o VAR , houve impedimento na origem da jogada que terminou com gol de Ítalo, quando jogo estava empatado em 0 a 0. 09.02.26 14h41 futebol Árbitro fica ferido após ser atingido por pedra arremessada da torcida do Paysandu no Re-Pa O episódio foi registrado na súmula da partida, que também detalhou o arremesso de outros objetos do setor destinado à torcida do Paysandu 09.02.26 11h32 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Árbitro fica ferido após ser atingido por pedra arremessada da torcida do Paysandu no Re-Pa O episódio foi registrado na súmula da partida, que também detalhou o arremesso de outros objetos do setor destinado à torcida do Paysandu 09.02.26 11h32 FUTEBOL Remo leva mais torcedores ao Re-Pa, mas Paysandu tem a maior renda; confira Papão e o Leão Azul se enfrentaram no último domingo (8) pelo Parazão 09.02.26 9h31 FUTEBOL Presidente do Paysandu valoriza atuação do time no Re-Pa e reclama da arbitragem Dirigente azulino comentou sobre o resultado e ainda questionou decisões da arbitragem 09.02.26 10h54 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (09/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira 09.02.26 7h00